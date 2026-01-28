김동연, 김건희 주가조작 무죄에 “또다시 사법 정의 비켜나가”

김동연 경기지사는 김건희 여사가 자본시장법 위반, 정치자금법 위반 혐의 등에 대해 무죄를 선고받은 것에 대해 “법 위에 군림해 왔던 김건희 씨가 또다시 사법 정의를 비켜나갔다”고 말했다.

김 지사는 28일 자신의 SNS에 “지체된 정의는 반드시 바로 세워져야 한다”며 이같이 밝혔다.

김 지사는 “명명백백히 밝혀내야 할 중대 비리 의혹이 산적해있다”며 “특히 2차 종합특검을 통해 전면적 진상규명으로 나아가야 한다”고 말했다.

그러면서 “그중에서도 가장 악질적인 사안이 양평 고속도로 종점 변경”이라며 “국가사업을 가족사업으로 사유화한 권력형 비리의 종합판이다. 정의가 바로 서는 그날까지 끝까지 지켜보겠다”고 말했다.

서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성)는 이날 김 여사의 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 혐의 사건 선고 공판에서 김 여사가 통일교 측으로부터 청탁을 받고 금품을 수수한 혐의 일부를 유죄로 인정해 징역 1년8개월을 선고했다.

김 여사의 자본시장법 위반, 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 모두 무죄가 선고됐다.