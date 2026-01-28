기아, 트럼프 관세 직격탄…작년 4분기 영업익 32.2%↓

기아가 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 직격탄을 맞았다.

기아는 연결 기준 지난해 매출이 114조1409억원, 영업이익 9조781원으로 잠정 집계됐다고 28일 밝혔다. 매출은 전년보다 6.2% 증가해 사상 최대 수준이지만, 영업이익은 전년 대비 28.3% 감소했다. 지난해 4분기 매출도 28조877억원으로 전년 같은 기간보다 3.5% 늘었지만, 영업이익은 1조8425억원으로 32.2% 감소했다.

앞서 트럼프 행정부는 지난 4월3일부터 수입 자동차와 부품에 대해 25%의 품목별 관세를 부과했다. 한·미 양국은 지난 7월31일 관세협상을 타결해 자동차와 부품 관세를 15%로 낮추기로 했고, 미국은 이를 한국이 대미투자특별법을 발의한 뒤인 지난해 11월1일부터 소급 적용했다.

미국의 관세 부과는 기아의 영업이익 감소로 나타났다. 김승준 기아 재경본부장은 “(미국 자동차) 관세가 15%로 적용된 것이 지난해 11월1일이었는데, 미국 판매법인 재고 때문에 15%의 임팩트(효과)를 받은 것은 11월 말이었다”며 “지난해 3분기 대비 4분기에도 관세 영향이 줄어든 효과는 차이 나게 보이지 않은 듯하다”고 말했다. 사실상 지난해 대부분이 미국 관세 영향에서 벗어나지 못했다는 취지다.

실제 기아 측은 이날 컨퍼런스콜에서 미국 관세 영향으로 지난해 4분기 영업이익이 1조220억원 줄었고, 매출원가율은 78.1%에서 81.7%로 3.6%포인트 상승했다고 분석했다. 또 지난해 총 관세 부담은 약 2조9000억원이라고 밝혔다. 지난해 기아의 자동차 판매량(도매 기준)은 총 313만6000대로, 이 중 미국 판매량은 87만4000대다.

기아는 올해에도 손익 불확실성은 일부 계속될 것으로 전망했다. 미국 관세가 이어질 것이고, 중국 업체 등과의 경쟁이 심화하면서 소비자 유인 비용이 증가할 수 있기 때문이다.

기아는 평균 단가가 높은 하이브리드·전기차 판매 확대로 위기를 돌파하겠다는 방침이다. 미국에서는 기아의 텔루라이드와 셀토스의 하이브리드 모델을 추가해 스포츠유틸리티차량(SUV)와 하이브리드차 중심으로 판매를 늘리고, 유럽에서는 EV2를 시작으로 EV 모든 제품군을 완성해 유럽 내 지배력을 공고히 한다는 계획이다. 또 원가 절감을 통한 성장도 지속해 나간다고 밝혔다.

김 본부장은 “기아는 고정비 절감이든지 원가 절감 노력에 있어서 어느 회사 못지않은 절실함을 가지고 움직이고 있다”며 “그런 것들을 통해 북미 지역의 순익은 충분히 유지할 수 있다고 판단한다”고 말했다.

한편 현대모비스는 이날 연결 기준으로 지난해 4분기 매출 15조3979억원, 영업이익 9305억원으로 잠정 집계했다. 매출은 지난해 같은 기간보다 4.7%늘었지만, 영업이익은 5.6% 감소했다.

다만 지난해 총 매출은 61조1181억원, 영업이익은 3조3575억원으로 전년보다 각각 6.8%, 9.2% 늘었다. 매출과 영업이익 모두 역대 최대 규모로 연간 매출이 60조원대를 기록한 것은 이번이 처음이다.

현대모비스는 전사적 손익개선 활동, 전장 부품 등 고부가가치 부품 판매 증가, 고환율 효과 등을 미국 관세 완화 요인으로 꼽았다.