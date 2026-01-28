실적 기대감에 코스피 5170선, 코스닥 1130선 돌파

코스피지수가 28일 사상 처음으로 5100선, 코스닥지수 26년 만에 1100선을 넘었다. 글로벌 기업과 국내 핵심기업이 긍정적인 실적을 내놓거나 호실적 발표가 예상되면서 투자심리에 불이 붙은 영향이다. 다만 실적이 기대에 미치지 못하거나 29일(한국시간) 연방시장공개위원회(FOMC)가 매파적인 행보에 나설 경우 변동성이 커질 수 있다는 견해도 나온다.

이날 코스피는 전장보다 85.96포인트(1.69%) 오른 5170.81에 거래를 마감하며 연일 역대 최고가를 경신했다. 코스닥은 전날보다 50.93포인트(4.7%) 급등한 1133.52에 장을 마치며 25년 5개월만에 1100선을 넘어섰다. 이날 급등세로 코스피(22.7%)와 코스닥(22.48%) 모두 올해 세계 주요 지수 중 유일하게 20%대 수익률을 기록했다.

증시를 견인한 건 실적에 대한 기대감이다. 이경민 대신증권 연구원은 “주요 기업의 실적발표를 앞두고 기대감이 형성되면서 증시가 전반적으로 강세를 보이고 있다”며 “테슬라를 제외하면 대부분 실적에 대한 긍정적 기대감이 유지되고 있고 견고한 인공지능(AI) 데이터센터 수요와 반도체 사이클 지속에 대한 기대감이 유지되고 있다”고 말했다.

삼성전자와 SK하이닉스는 29일 실적발표 기업설명회를 앞두고 동반 역대 최고가를 경신하며 지수를 끌어올렸다. 삼성전자는 전장보다 1.82% 오른 16만2400원에 거래를 마치며 ‘16만전자’에 올랐고, SK하이닉스는 5.13% 급등한 84만1000원에 마감했다. 장중엔 ‘85만닉스’를 웃돌기도 했다.

증권가에서 ‘26만전자’ ‘150만닉스’ 전망이 나오는 등 실적발표를 앞두고 목표주가 줄상향에 나선 영향이다. 삼성전자와 같은 날 오전 실적을 발표하는 빅테크 마이크로소프트(MS), 메타의 호실적 기대감과, 씨게이트 등 최근 실적을 발표한 기업이 AI데이터 수요에 대해 긍정적으로 평가한 것도 국내 증시에 긍정적으로 작용했다. 빅테크의 호실적 기대감 등으로 나스닥지수는 5거래일 연속 상승했다.

전날 ‘2차전지 대장주’ LG에너지솔루션의 실적발표로 2차전지 실적 개선 전망이 확산되면서 2차전지 비중이 높은 코스닥이 수혜를 봤다. 코스닥 시가총액 2위 에코프로는 21.82% 급등마감했다.

다만 실적과 기업이 내놓는 향후 전망이 기대에 미치지 못하면 시장의 충격이 커질 수 있다. 22일(현지시간) 발표된 인텔의 실적이 기대치를 밑돌면서 인텔 주가는 다음날 17% 급락마감했다. 빅테크가 반도체의 주요 고객인 만큼 빅테크의 매출 전망이 악화되면 AI거품론이 재발될 수 있다.

같은 날 새벽 마무리되는 FOMC도 변수가 될 수 있다. 미국의 기준금리 동결이 예상되지만, 향후 금리인하가 어렵다는 시그널을 주면서 시장에 충격을 줄 수 있기 때문이다. 이유정 하나은행 연구원은 “파월 의장은 인플레이션 리스크를 환기하며 시장의 추가 인하 기대를 억제하는 매파적 기조를 보일 가능성이 높다”고 말했다.