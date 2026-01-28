2년 연속 출산율 상승세···“배우자있는 30대 후반 여성 출산율 상승이 주도”

지난해까지 2년 연속 합계출산율이 반등한 가운데, 배우자가 있는 30대 후반 여성이 출산율 상승 흐름을 주도했다는 분석이 나왔다.

28일 저출산고령사회위원회는 국가데이터처 인구동향을 토대로 분석한 ‘최근 출산율 반등 흐름의 주요 특징과 원인 분석 연구’ 결과를 발표했다.

국가데이터처에 따르면 합계출산율은 2015년 1.24명에서 2023년 역대 최저인 0.72명까지 줄었다가, 2024년에 0.75명으로 반등했다. 지난해 11월 현재 합계출산율은 0.79명, 전체 출생아 수는 2만710명을 기록했다. 출생아 수는 2024년 7월 이후 17개월 연속으로 전년 대비 증가세를 보였다.

국민대학교 연구진은 2006년∼2025년 6월 국민건강보험공단 행정자료를 토대로 출산율 반등 원인을 분석한 결과, 유배우자 여성의 출산율이 2024년에 상승세로 돌아선 것이 합계출산율 반등을 이끌었다고 밝혔다. 30대 여성 유배우 출산율은 2023년 대비 2024년에 0.04명이 늘었는데, 이는 같은 기간 전체 합계출산율 상승 폭(0.03명)보다 크다.

연령별로는 30대 후반(35~39세), 소득 분위별로는 중위소득 이상, 건보 가입 유형별로는 직장 가입자가 출산율 상승을 주도한 것으로 분석됐다. 연구진은 “각 소득계층에서 배우자 있는 여성의 출산이 2024년, 2025년 출산율 반등을 견인했는데, 특히 중위소득 이상 집단에서 배우자 있는 여성의 출산율 상승이 두드러졌다”고 설명했다.

출산 선행지표로 꼽히는 혼인도 증가 흐름이 이어졌다. 2025년 11월 기준, 혼인 건수는 1만9079건으로 전년 동월 대비 2.7% 늘었다. 2024년 4월부터 20개월 연속 증가세다. 연구진은 “혼인 증가가 일정한 시차를 두고 출생으로 이어지는 점을 고려하면 올해도 출산율 상승세가 안정적으로 이어질 가능성이 크다”고 전망했다.

연구진은 그간 정부의 저출생 대응 정책이 최근 출산율 반등에 실질적으로 기여했다고 평가했다. 저출산고령사회위원회는 “기존 정책에 더해 상대적으로 상대적으로 정책 체감도가 낮았던 20대 및 30대 초반 청년층, 저소득층, 건보 지역가입자 등에 대한 지원을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.