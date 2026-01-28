창간 80주년 경향신문

남양주에 1조원 규모 60㎿ 데이터센터 건립···"6200여명 고용 유발 효과"

남양주에 1조원 규모 60㎿ 데이터센터 건립···“6200여명 고용 유발 효과”

입력 2026.01.28 17:01

주광덕 경기 남양주시장(오른쪽)과 김용호 남양주마석아이디씨 유한회사 대표이사가 28일 화도읍에 1조원 규모의 데이터센터를 건립하는 내용의 협약서에 서명하고 있다. 안양주시 제공

주광덕 경기 남양주시장(오른쪽)과 김용호 남양주마석아이디씨 유한회사 대표이사가 28일 화도읍에 1조원 규모의 데이터센터를 건립하는 내용의 협약서에 서명하고 있다. 안양주시 제공

경기 남양주에 사업비 1조원 규모의 데이터센터가 건립된다.

남양주시는 28일 남양주마석아이디씨(유)와 ‘남양주마석 X-AI 스마트에너지 데이터센터’ 투자를 위한 업무협약을 체결했다. 화도읍 답내리 일원에 조성될 데이터센터는 화도읍 답내리 4만5000㎡에 전체 면적 3만7000㎡ 규모, 60㎿(메가와트) 용량으로 건립되며 총 1조원이 투입된다.

투자사인 F&D파트너스가 설립한 특수목적법인 남양주마석아이디씨는 전체 용량 중 10㎿를 인공지능(AI) 스타트업 지원 전용공간으로 할당해 청년 창업가와 대학 연구진, 산업체 파트너가 공존하는 산·학·연 협력 네트워크 허브를 구축할 계획이다.

시는 센터 건립으로 약 8300억원의 부가가치 유발과 6234명의 고용유발 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다. 또 지역사회 기여 방안으로 태양광발전시설 지원, 체육공원 조성, 커뮤니티시설 설치 등을 추진해 지역 경제 활성화를 도모할 계획이다.

남양주시는 “이번 데이터센터는 우리금융그룹 5500억원, 카카오 6000억원, 신한금융그룹 8500억원에 이은 네 번째 대규모 투자 유치”라고 설명했다.

남양주시는 앞서 2024년 12월 우리금융그룹과 왕숙 도시첨단산업단지에 전체면적 8만1000㎡ 규모의 통합 정보기술(IT) 센터인 ‘디지털 유니버스’를 짓기로 약속했다. 또 카카오와는 지난해 6월 데이터센터, 연구개발센터 등을 갖춘 전체면적 9만2000㎡ 규모의 디지털 허브를 같은 단지에 건립하기로 했다. 지난달에는 신한금융그룹과 같은 단지 내 9만7000㎡에 AI 인피니티센터를 건립하는 협약도 체결했다.

주광덕 남양주시장은 “이번 데이터센터 건립 협약은 지역의 지속 가능한 성장을 이끌 동력을 확보했다는 점에서 의미가 있다”며 “AI 데이터센터가 지역 청년들을 위한 일자리 창출과 미래산업 생태계를 구축하는 핵심 동력이 될 수 있도록 모든 행정적 지원을 이어가겠다”고 말했다.

