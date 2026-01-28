오늘의 부고-윤영오 국민대 정치외교학과 명예교수 별세 외

■윤영오 국민대 정치외교학과 명예교수 별세, 장혜란 한양대 영문과 명예교수 남편상, 애리 전 한양대 부교수·유진 커빙턴 앤드 벌링 변호사 부친상, 서병호 한국금융연구원 디지털금융실장 장인상, 한정은씨 시부상=28일 서울성모병원, 발인 30일 (02)2258-5940
■손석우 전 국회 보좌관협의회장 별세, 미경씨·범규씨(변호사)·범서 일산 에벤에셀교회 담임목사 부친상=28일 은평성모병원. 발인 30일 (02)2030-4463
■김이례씨 별세, 서훈 전 국회의원 부인상, 정진씨·정현 삼성전자 상무·정봉 서강 대표이사 모친상, 김장호 구미시장 장모상=28일 대구 상례원. 발인 30일 (053)952-4000
■이융희씨 별세, 용하 와이테크 대표이사·용출 연합뉴스 기획조정부 차장 부친상, 박소연 연합뉴스 광고관리팀 차장 시부상=28일 무빈소 가족장. 발인 30일
■두순구씨 별세, 경태 롯데호텔 서울 총지배인 부친상=27일 서울아산병원. 발인 30일 (02)3010-2000
■반병렬 반씨 대종회 회장 별세, 정환 삼정화물운수 대표 부친상, 양찬모 S트래픽 부사장·박진우씨(자영업)·손인석 공영토건 대표 장인상=27일 삼성서울병원. 발인 29일 (02)3410-3151
■임기석 부스타 부회장 별세, 종윤·현수씨 부친상, 김남형 계원예대 광고·브랜드디자인과 교수 장인상=27일 분당서울대병원. 발인 29일 (031)787-1503
■강미순씨 별세, 박희윤 HDC현대산업개발 개발본부장 모친상=27일 창원 한마음병원. 발인 29일 (055)225-1200