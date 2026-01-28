창간 80주년 경향신문

오늘의 부고-윤영오 국민대 정치외교학과 명예교수 별세 외

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오늘의 부고-윤영오 국민대 정치외교학과 명예교수 별세 외

입력 2026.01.28 17:02

  • 사회부 외부기고자

■윤영오 국민대 정치외교학과 명예교수 별세, 장혜란 한양대 영문과 명예교수 남편상, 애리 전 한양대 부교수·유진 커빙턴 앤드 벌링 변호사 부친상, 서병호 한국금융연구원 디지털금융실장 장인상, 한정은씨 시부상=28일 서울성모병원, 발인 30일 (02)2258-5940

■손석우 전 국회 보좌관협의회장 별세, 미경씨·범규씨(변호사)·범서 일산 에벤에셀교회 담임목사 부친상=28일 은평성모병원. 발인 30일 (02)2030-4463

■김이례씨 별세, 서훈 전 국회의원 부인상, 정진씨·정현 삼성전자 상무·정봉 서강 대표이사 모친상, 김장호 구미시장 장모상=28일 대구 상례원. 발인 30일 (053)952-4000

■이융희씨 별세, 용하 와이테크 대표이사·용출 연합뉴스 기획조정부 차장 부친상, 박소연 연합뉴스 광고관리팀 차장 시부상=28일 무빈소 가족장. 발인 30일

■두순구씨 별세, 경태 롯데호텔 서울 총지배인 부친상=27일 서울아산병원. 발인 30일 (02)3010-2000

■반병렬 반씨 대종회 회장 별세, 정환 삼정화물운수 대표 부친상, 양찬모 S트래픽 부사장·박진우씨(자영업)·손인석 공영토건 대표 장인상=27일 삼성서울병원. 발인 29일 (02)3410-3151

■임기석 부스타 부회장 별세, 종윤·현수씨 부친상, 김남형 계원예대 광고·브랜드디자인과 교수 장인상=27일 분당서울대병원. 발인 29일 (031)787-1503

■강미순씨 별세, 박희윤 HDC현대산업개발 개발본부장 모친상=27일 창원 한마음병원. 발인 29일 (055)225-1200

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글