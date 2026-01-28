오늘의 인사-인사혁신처, 국민권익위, 문체부, 기후부 외

■인사혁신처 ◇과장급 전보 △인재정보기획관실 인재기획담당관 이영인 △기획조정관실 기획재정담당관 안 석 △인재채용국 인재정책과장 안현식 △인사혁신국 인사혁신기획과장 이은경 △〃 심사임용과장 유지만 △인사관리국 인재개발과장 송지연 △〃 성과평가과장 이은효 △윤리복무국 윤리정책과장 강수진 △국가공무원인재개발원 기획부 교육지원과장 김승영 △〃 리더십개발부 신규자교육과장 김주환 △〃 리더십개발부 관리자교육과장 문현정 △〃 연구개발센터 스마트개발과장 엄지호
■국민권익위원회 ◇국장급 △집단갈등조정국장 임진홍 ◇과장급 △국가청렴권익교육원장 장차철 △국제교류담당관 황민아 △산업농림환경민원과장 심재구 △주택건축민원과장 이성섭 △집단갈등조정기획과장 손정오 △경제민원갈등조정과장 김태범 △사회민원갈등조정과장 김동현 △민원갈등소통과장 최명식 △정부합동민원센터 고충상담기획과장 황준환
■문화체육관광부 ◇과장급 전보 △소통협력과장 안미란 △소통기반과장 김재현 △해외홍보기획과장 정은영 △해외홍보콘텐츠과장 김미경
■기후에너지환경부 ◇국장급 △기후에너지정책실 녹색전환정책관 정선화 ◇과장급 △정책기획관실 혁신행정담당관 이제훈 △수자원정책관실 물재해대응과장 정혜윤 △자원순환국 폐자원에너지과장 양우근 △환경보건국 화학물질정책과장 정경화 △국제협력관실 국제환경개발협약팀장 최한창 △K-GX 기획단 부단장 김병훈 △온실가스종합정보센터 기획총괄팀장 박정철 △한강유역환경청 환경관리국장 현성호 △〃 환경감시단장 남형용 △금강유역환경청 유역관리국장 김지수 △〃 환경감시단장 강승희 △대변인실 정책홍보팀장 임태섭 △기후에너지정책관실 기후적응과장 이채원
■질병관리청 ◇과장급 승진 △세균분석과장 김준영 △고위험병원체분석과장 이지은 △국립보건연구원 인수공통감염연구과장 박상희 ◇과장급 전보 △바이러스분석과장 주혁 △국립보건연구원 급성바이러스연구과장 정윤석 △수도권질병대응센터 운영지원과장 최호용 △국립인천공항검역소 검역2과장 곽은교 △국립여수검역소장 윤성희 △국립마산검역소장 김미영
■국가유산청 △고도보존육성팀장 유철 △무형유산정책과장 정영훈 △무형유산예능과장 이동융 △한국전통문화대 총무과장 이동순 △국립해양유산연구소 기획운영과장 이광구
■방위사업청 △차장 김일동 △기반전력사업본부장 정재준 △미래전력사업본부장 정기영
■산림청 ◇국장급 전보 △산림보호국장 이광호 ◇과(팀)장급 전보 △국유림경영과장 장영신 △숲길등산레포츠팀장 조경은