계속되는 이민단속국 '민간인 사살' 파장···공화당에서도 "이민 정책 개혁해야"

경향신문

계속되는 이민단속국 ‘민간인 사살’ 파장···공화당에서도 “이민 정책 개혁해야”

입력 2026.01.28 17:07

  • 배시은 기자

시민들이 27일 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 이민세관단속국(ICE)의 이민법 집행에 반대하는 시위를 벌이고 있다. AFP연합뉴스

시민들이 27일 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 이민세관단속국(ICE)의 이민법 집행에 반대하는 시위를 벌이고 있다. AFP연합뉴스

미국 연방 이민당국의 민간인 사살의 여파가 커지자 트럼프 대통령이 미니애폴리스의 이민 단속에 관해 “긴장을 조금 완화할 것”이라고 밝혔다. 오는 11월 중간선거를 앞두고 여론이 악화하자 공화당 내에서도 크리스티 놈 국토안보장관 탄핵에 찬성하고 트럼프 행정부의 이민 정책을 비판하는 등 기류가 변화하고 있다.

트럼프 대통령은 27일(현지시간) 폭스뉴스와 인터뷰에서 미니애폴리스에서 진행 중인 이민 단속과 관련해 “긴장을 완화하겠다”며 “후퇴라고 생각하지 않는다. 약간의 변화일 뿐”이라고 말했다. 그러면서 앨릭스 제프리 프레티 사살 사건에 관해 “조사 과정을 지켜볼 것이며, 매우 명예롭고 정직한 조사가 이뤄지기를 원한다”고 덧붙였다.

다만 트럼프 대통령은 이민 정책 자체에 관해서는 물러설 뜻이 없음을 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 아이오와주 디모인에서 연설하며 “(이민자들이) 쇼핑센터를 폭파하고, 농장을 파괴하고, 사람들을 죽일 수도 있다”며 이민자들에 대한 비난을 쏟아냈다. 트럼프 대통령은 “인구의 2%가 범죄의 90%를 저지른다. 그러니 그 2%를 제거하기 시작하면 결과는 획기적일 것”이라고 말했다.

CNN에 따르면 세관국경보호국(CBP)이 의회에 제출한 자체 예비 조사 결과 프레티가 무기를 휘둘렀다는 증거가 발견되지 않았다. 트럼프 행정부 관계자들이 “프레티가 먼저 연방 요원들을 위협했다”고 주장한 것과는 배치되는 결과다. CBP의 조사 결과에 따르면 프레티는 CBP 요원들의 체포 시도에 저항하며 몸싸움을 벌였고, 요원들은 “그는 총을 가지고 있다”고 여러 번 외쳤다. 요원들의 외침이 있고 5초 후, 국경순찰대 요원과 CBP요원이 각각 프레티에게 총격을 가했다.

정치권에서는 놈 장관을 탄핵해야 한다는 주장이 당을 막론하고 제기되고 있다. 하킴 제프리스 하원 민주당 원내대표(뉴욕)는 이날 성명을 통해 “놈 장관은 즉각 해임돼야 한다. 그렇지 않으면 하원에서 탄핵 절차에 착수할 것”이라고 성명을 통해 밝혔다. 로빈 켈리 하원의원(일리노이·민주)이 발의한 놈 장관 탄핵안에는 현재까지 민주당 의원 162명이 찬성한 것으로 알려졌다. 톰 틸리스 상원의원(노스캐롤라이나·공화)는 “놈 장관이 미네소타에서 한 일은 자격 박탈 사유다. 직위에서 물러나야 한다”고 말했다.

공화당 내에서는 트럼프 행정부의 강경한 이민 정책에 대한 우려가 본격적으로 결집하고 있다. 존 튠 상원 공화당 원내대표는 프레티 사살에 대해 철저하고 공정한 조사를 촉구하며 “(이 사건은) 중대한 전환점”이라고 말했다. 브라이언 피츠패트릭 하원의원(펜실베이니아)과 톰 수오지 하원의원(뉴욕)은 트럼프 대통령에 서한을 보내 이민 정책 개혁을 논의하기 위한 회담을 요청했다. 이들은 “트럼프 대통령의 국경 정책 성공이 대중의 반감을 불러일으키는 국내 단속으로 인해 가려지고 있다”고 밝혔다.

조 바이든 전 대통령도 이날 엑스를 통해 “지난 한 달간 미니애폴리스에서 벌어진 일은 미국인으로서 우리의 가장 기본적인 가치를 배반하는 것”이라며 비판에 나섰다. 바이든 전 대통령은 “미국 전체가 일어서서 목소리를 내면 어떤 개인도, 심지어 대통령도 미국이 상징하고 믿는 것을 파괴할 수 없다”며 시민들의 저항을 촉구했다.

일한 오마르 하원의원(미네소타·민주)이 미니애폴리스에서 열린 타운홀 미팅에서 ICE에 대해 비판을 하던 중 괴한에게 액체 테러를 당하는 일도 벌어졌다. 소말리아 이민자 출신의 오마르 의원은 트럼프 대통령으로부터 “소말리아로 추방해야 한다”고 거듭 비난을 받기도 했다. 제이콥 프레이 미니애폴리스 시장은 SNS를 통해 “용납할 수 없는 행위이며 이러한 행동은 우리 시에서 용납되지 않을 것”이라며 “폭력과 협박은 미니애폴리스에 발붙일 곳이 없다”고 밝혔다.

프레티 사살이 벌어진 지 사흘 만에 미국 애리조나주 국경 지대인 피마 카운티에서는 이날 연방 이민 단속 요원의 총격으로 1명이 중태에 빠지는 사건이 발생했다.

