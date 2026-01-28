창간 80주년 경향신문

3월부터 주총 표결 결과 상세 공시…임원 보수 산정 기준도 공시

경향신문

본문 요약

오는 3월 주주총회부터 의안별 표결 결과가 상세히 공개된다.

주주가 상장회사 임원의 보수 산정이 적정히 이뤄졌는지 감시할 수 있도록 임원 보수 공시도 5월부터 강화된다.

현재 임원 보수 공시는 기업성과와 보수 간 관계가 드러나지 않고, 보수 산정 근거 공개가 미흡하다는 지적을 받았다.

3월부터 주총 표결 결과 상세 공시…임원 보수 산정 기준도 공시

입력 2026.01.28 17:08

  • 배재흥 기자

주주총회 결과 정기보고서 공시 서식 개선안. 금융위 제공

오는 3월 주주총회부터 의안별 표결 결과가 상세히 공개된다. 5월부터는 임원 보수 산정 기준이 구체적으로 공개되고, 영문 공시도 대폭 확대된다.

금융위원회는 28일 이 같은 내용을 담은 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’과 ‘한국거래소 유가증권시장·코스닥시장·코넥스시장 공시 규정’ 개정안을 의결했다고 밝혔다.

먼저 주총 의안별 표결 결과 공시가 3월부터 의무화된다. 한국은 미국, 일본, 영국 등이 주주총회 의안별 표결 결과를 자세히 공시하는 것과 달리 가결 여부만 밝혀왔다. 주총 결과 공시가 미흡하다는 지적에 따라 앞으로는 의안별 찬성률과 반대·기권 등 비율까지 공시해야 한다.

주주가 상장회사 임원의 보수 산정이 적정히 이뤄졌는지 감시할 수 있도록 임원 보수 공시도 5월부터 강화된다. 현재 임원 보수 공시는 기업성과와 보수 간 관계가 드러나지 않고, 보수 산정 근거 공개가 미흡하다는 지적을 받았다. 앞으로는 임원 보수 공시 항목에 최근 3년간 총주주수익률, 영업이익 등을 임원 전체 보수총액과 함께 적어야 한다. 급여, 상여, 주식매수 선택권 등 보수 내역별 부여 사유와 산정 기준도 구체적으로 공시된다.

외국인 투자자의 국내 자본시장 접근성을 높이기 위해 영문 공시도 크게 확대된다. 기존에는 ‘자산 10조원 이상이면서 외국인 지분율 5% 이상’ 또는 ‘자산 2조원 이상이면서 외국인 지분율 30% 이상’의 상장사가 대상이었다. 5월부터는 자산 2조원 이상 코스피 상장사 전체가 대상이 된다. 이번 조치로 영문 공시 대상 상장사는 111곳에서 265곳으로 늘어난다. 내년 3월부터는 코스피 전체 상장사가 영문 공시를 해야 한다.

금융위 관계자는 “우리나라 자본시장 접근성이 한층 제고될 것으로 기대한다”며 “주총 결과와 임원 보수 등 상장기업에 대한 중요 정보가 일반 주주에게 제때 제공돼 적극적인 주주권 행사에도 도움이 될 것”이라고 말했다.

댓글