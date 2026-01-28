지난해 하반기 지역경제 개선…“소비심리 개선·소비쿠폰 영향”

지난해 하반기 지역경제는 보합세인 호남권을 제외한 모든 권역에서 소폭 개선된 것으로 나타났다. 소비심리 회복, 민생회복 소비쿠폰 등의 영향으로 풀이된다.

한국은행은 28일 발표한 ‘지역경제 보고서’에서 “지난해 하반기 지역경제는 상반기에 비해 경기가 개선되는 모습”이라며 “전반적으로 소비심리 개선과 정부의 소비진작 정책 등에 힘입어 서비스업 생산이 증가했지만 건설업 생산은 대부분 권역에서 감소했다”고 밝혔다.

권역별로 보면 수도권은 반도체 업황 호조에다 증시 활황 등으로 금융·보험업 생산도 증가하며 하반기에도 개선세가 지속됐다. 동남권은 상반기 중 건설 생산 감소 등으로 부진했지만 하반기에는 선박 생산 호조 지속, 관광객 증가에 따른 숙박·음식점업, 운수업 부문 생산 증가 등으로 소폭 개선으로 전환됐다.

충청권은 철강의 감소에도 메모리 반도체와 프리미엄 디스플레이 생산 확대 등으로 소폭 개선으로 전환됐다. 대구·경북권(대경권)은 아시아태평양경제협력체(APEC) 개최에 따른 파급 효과, 디스플레이 부문 성장에 힘입어 보합세에서 벗어났다. 강원·제주권은 하반기 들어 의약품(강원), 반도체(제주) 등 제조업 성장과 관광객 증가에 따른 서비스업 생산 증가로 경기가 개선됐다. 호남권은 석유화학, 철강 등의 부진이 이어졌으나 도소매업, 운수업 등 서비스업이 회복세를 나타내며 상반기 소폭 감소에서 하반기 보합세로 부진이 완화됐다.

주택매매가격의 경우 수도권은 상승폭이 확대됐고 동남권·호남권은 상승 전환, 충청·대경·강원·제주권은 하락폭 축소를 각각 나타냈다. 권역 간 인구이동의 경우 수도권으로의 인구 유입폭이 축소됐지만 충청권으로의 유입폭은 소폭 확대됐다. 강원권은 소폭 순유입으로 전환한 반면 동남·호남·대경·제주권은 상반기와 비슷한 수준의 유출이 지속됐다.

올해 상반기 지역 경제도 소폭 개선될 것으로 예상됐다. 한은은 “반도체 등 주요 제조업의 견조한 성장과 정부의 확장 재정 등에 힘입어 대부분 권역에서 소폭 개선되거나 강보합세를 보일 것”이라고 밝혔다.