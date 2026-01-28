창간 80주년 경향신문

호주 소고기·와인 맛보실래요? …식음료 파트너십 강화 캠페인 개최

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

호주 소고기·와인 맛보실래요? …식음료 파트너십 강화 캠페인 개최

입력 2026.01.28 17:14

호주 푸드·와인 협업 그룹은 오는 2월 25~26일 이틀간 서울에서 ‘테이스트 더 원더스 오브 오스트레일리아’ 캠페인을 연다고 밝혔다.

호주 푸드·와인 협업 그룹은 오는 2월 25~26일 이틀간 서울에서 ‘테이스트 더 원더스 오브 오스트레일리아’ 캠페인을 연다고 밝혔다.

호주 푸드·와인 협업 그룹(The Australian Food and Wine Collaboration Group)이 한–호주 간 식음료 무역 파트너십 강화에 나선다.

그룹은 오는 2월 25~26일 이틀간 서울에서 ‘테이스트 더 원더스 오브 오스트레일리아(Taste the Wonders of Australia)’ 캠페인을 연다고 밝혔다.

이번 행사는 정부 및 업계 관계자가 참여하는 라운드테이블, 한국의 유명 셰프와 전문가들이 함께하는 식품·와인 세미나, 미디어 컨퍼런스, 호주산 프리미엄 식재료를 선보이는 갈라 디너 등으로 구성된다.

캠페인에는 호주축산공사, 호주원예혁신청, 호주낙농협회, 호주와인협회, 호주수산업협회 등 호주 식음료 산업을 대표하는 5개 단체가 참여한다. 호주 푸드·와인 협업 그룹은 이번 행사를 통해 한국의 무역·유통·외식업 관계자들과의 협력 기반을 확대하고 호주산 프리미엄 식음료 수출 시장에서 한국의 전략적 중요성을 더욱 공고히 할 계획이다.

2014년 한–호주 자유무역협정(KAFTA) 발효 이후 양국 간 교역 규모는 2013년 330억 달러에서 2023년 710억 달러로 두 배 이상 늘었다. 특히 농업 분야에서 한국은 호주의 3대 수출 시장으로, 2024~2025 회계연도 기준 농식품 수출액은 약 42억 달러에 이를 것으로 전망된다.

와인 시장 역시 성장세를 유지하고 있다. 호주와인협회의 폴 튜럴 총괄 매니저는 “2025년 9월까지 최근 1년간 총 155개 호주 와이너리가 약 470만 리터, 2천730만 달러 규모의 와인을 한국에 수출했다”며 “이번 캠페인을 통해 한국과의 파트너십을 재확인하고 호주 와인의 경쟁력을 다시 한번 조명할 계획”이라고 밝혔다.

호주 푸드·와인 협업 그룹은 2022년 수출 시장 확대를 목표로 캠페인을 출범한 이후 한국을 비롯해 태국·베트남·인도네시아·대만·일본·말레이시아 등 아시아 전역에서 활동을 이어오고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글