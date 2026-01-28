서울시, 유네스코에 “세운지구 사업, 종묘 가치 훼손하기 위한 것 아냐” 답변

서울시가 28일 유네스코가 국가유산청을 통해 요청한 '서울시의 세운지구 향후 대책' 공식서한에 대한 답을 국가유산청에 제출했다.

서울시는 회신 서한에 "서울시는 그동안 종묘의 탁원한 보편적 가치 보존을 위해 지속적인 노력을 기울여 왔으며, 세운지구 정비사업은 종묘와 남산을 잇는 도심녹지축 형성을 핵심 목표로 추진하고 있다"고 밝혔다.

이어 "세운지구 사업은 특정 유산의 가치를 훼손하기 위한 것이 아니며, 일부에서 제기되는 경관 및 영향 우려에 대해서는 단편적 판단이나 일방적 요구가 아닌, 객관적 검증과 이해당사자 간의 협의를 통해 해법을 모색하는 것이 바람직하다"고 전달했다.