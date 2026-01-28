보이스피싱에 맞선 금융권…정보 공유로 3개월간 ‘186억’ 지켰다

A은행은 최근 한 고객이 B은행 계좌로 이체한 내역을 보고 곧장 보이스피싱 대응에 나섰다. 고객이 송금한 계좌가 ‘사기이용계좌’였기 때문이다. A은행은 B은행으로부터 공유받은 정보로 이 사실을 알았고, 고객에게 연락해 추가 이체를 막았다.

금융권이 보이스피싱 정보 공유·분석 인공지능(AI) 플랫폼인 ‘ASAP’를 활용해 3개월간 190억원에 가까운 재산 피해를 예방했다.

금융위원회가 28일 발표한 ASAP 실적을 보면, 금융권은 지난해 10월29일부터 지난 21일까지 3개월간 총 14만8000건의 정보를 공유했으며 계좌 2705개를 지급 정지했다. 이를 통해 186억5000만원의 재산 피해를 막은 것으로 집계됐다.

ASAP는 금융·통신·수사 과정에서 파악된 보이스피싱 의심 정보를 금융회사가 실시간 공유하는 플랫폼이다. 현재 은행·상호금융·증권사 등 약 130곳이 참여 중이다.

정보 공유가 가장 활발한 업계는 단연 은행권이다. 전체 정보 중 53.2%(7만9000건)를 은행권이 공유했다. 범죄에 활용된 것으로 확인된 계좌번호·명의인·거래내역과 해킹·의심거래가 발생한 휴대전화 정보, 피해자 계좌정보 등이 주로 공유됐다. 이어 금융보안원이 악성 앱과 피싱 탐지 정보 4만9000건, 수사기관이 피싱 사이트 접속 이력이 있는 피해자 연락처 등 2만건을 공유했다.

은행권은 ASAP를 활용해 계좌 2194개를 정지하고 보이스피싱으로부터 98억1000만원을 지켰다. 증권사는 계좌 317개를 차단해 84억4000만원의 피해를 예방했다. 카드사(계좌 191개·3억2000만원)와 상호금융(계좌 3개·8000만원)도 실적을 내고 있다.

금융권 관계자는 “짧은 시간 내 의심거래를 찾아내고 피해자를 설득해야 하는 보이스피싱 대응 업무 특성상 다른 금융사가 파악한 범죄 계좌 정보 등이 신속하게 공유되는 것만으로 큰 도움이 된다”고 말했다.

금융위는 금융권의 보이스피싱 탐지가 더 효과적으로 이뤄지도록 AI 고도화 작업에 속도를 낼 계획이다. 현재 금융보안원과 금융권 공동으로 ‘보이스피싱 탐지 AI 공동모델’ 개발을 추진 중이다. 금융위 관계자는 “AI 개발 등 추가 과제도 최대한 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.