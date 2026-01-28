고개 숙인 채 선고 듣던 김건희, 유죄 부분에선 한숨도

28일 통일교 금품수수 혐의로 징역 1년8개월을 선고받은 김건희 여사는 재판이 진행되는 동안 고개를 숙인 채 선고를 들었다. 혐의 중 무죄 판단이 나온 부분에선 변호인에게 말을 걸기도 했다.

김 여사는 1심 선고 공판이 열린 서울중앙지법 서관 311호 중법정에 이날 오후 2시10분쯤 출석했다. 지난 16일 남편 윤석열 전 대통령이 체포 방해 등 혐의로 징역 5년을 선고받았던 그 법정이었다. 검은색 코트와 뿔테 안경, 하얀색 마스크 차림으로 나온 그는 교도관 2명의 부축을 받으며 들어와 피고인석에 앉았다. 머리카락은 뒤로 묶었다.

재판부는 선고가 시작되기 전 “피고인이 널리 알려진 공인으로 국민적 관심이 지대한 점을 고려했다”며 선고 생중계 취지를 설명했다. 이날 선고는 전 영부인 재판 최초로 TV, 유튜브 등에 생중계됐다

김 여사는 재판 내내 아래쪽을 쳐다보며 재판장인 우인성 부장판사의 선고를 들었다. 우 부장판사가 도이치모터스 주가조작 혐의와 관련해 무죄라는 취지의 내용을 읽자 김 여사는 변호인에게 무언가를 묻기도 했다. 명태균 여론조사 무상 취득 혐의에 대해 무죄 취지 판단이 나왔을 때도 변호인에게 말을 걸었다.

김 여사는 통일교 알선수재 혐의에 대한 유죄가 선고되는 동안 크게 한숨을 쉬기도 했다. 김 여사는 우 부장판사가 “징역 1년8개월에 처한다”는 주문을 읽는 순간엔 바닥을 내려다봤다. 우 부장판사가 무죄 선고 부분을 공시하기를 원하는지 묻자 작은 목소리로 “없습니다”라고 답했다. 선고가 끝나자 김 여사는 재판부를 향해 고개 숙여 인사한 뒤 변호인들과 잠시 대화를 나누다 법정을 나섰다.

이날 법정에는 김 여사 선고 공판을 보기 위한 기자들과 방청객들로 가득 찼다. 방청객들은 숨을 죽인 채 선고를 들었고, 법정 소란은 없었다.

김 여사 측 변호인은 선고가 끝난 뒤 “오로지 법과 양심에 따라 재판해주신 재판부에 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “알선수재죄 형이 다소 높게 나왔지만, 추후 항소 등을 어떻게 할지 결정해보겠다”고 밝혔다.