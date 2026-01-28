여야, ‘필리버스터 시 의장 사회권 이양’ 국회법 개정안 29일 합의 처리

여야 원내지도부가 무제한토론(필리버스터) 시 국회의장의 사회권을 상임위원장에게 이양할 수 있도록 하는 국회법 개정안을 29일 본회의에서 처리하기로 28일 합의했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 한병도 더불어민주당 원내대표와 회동 후 기자들과 만나 “국회법 개정안에 대해 내일 처리하기로 원내대표 간 합의했다”고 말했다.

송 원내대표는 “내용은 상임위원장과 부의장이 경우에 따라 사회권을 부여받을 수 있는 규정을 두는 것”이라고 말했다.

현재 본회의에 부의된 국회법 개정안은 필리버스터 진행에 한해 의장이 지정하는 의원에게 사회권을 넘길 수 있고, 필리버스터 시 회의장에 있는 의원 수가 재적의원 5분의1에 미치지 못하면 정회할 수 있는 내용을 담고 있다. 무기명 투표를 원칙적으로 전자투표로 하는 내용도 들어있다.

이중 의원 수 미달 시 회의를 중단하는 내용 등을 제외한 의장의 사회권 이양만 허용하는 방향으로 양당 간 합의된 것으로 보인다.

여야 교섭단체 대표연설은 다음달 3~4일에 열기로 했다. 한 원내대표는 “2월3일에 민주당, 4일에 국민의힘에서 교섭단체 대표 연설을 진행하기로 했다”고 밝혔다.