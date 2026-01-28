당무 복귀 장동혁, 한동훈에 “충분한 시간 주어졌다”…29일 최고위서 제명 관측

통일교·공천헌금 의혹 쌍특검 도입을 촉구하며 단식 농성을 벌였던 장동혁 국민의힘 대표가 28일 민생 현장 행보로 당무에 복귀했다. 장 대표는 한동훈 전 대표 제명 문제와 관련해 “절차에 따라 충분한 시간이 주어졌고 절차에 따라 진행하겠다”고 말했다. 오는 29일 최고위원회의에서 한 전 대표 제명이 최종 의결될 것이란 전망이 나온다.

장 대표는 이날 서울 서초구 하나로마트를 찾아 설 명절을 앞두고 농수산 물가를 점검하는 것으로 당무에 복귀했다. 장 대표는 이후 마트 인근 한국농수산식품유통공사 종합상황실에서 물가 점검 현장간담회를 하고 “고물가는 평범한 밥상, 일상의 행복을 깨는 파괴자”라며 이재명정부를 비판했다.

장 대표는 “하나로마트 매장을 다녀왔는데 달걀 한 판에 1만원이 넘어가고 있었다”며 “물가가 서민들의 일상을 위협하고 있는데도 불구하고 계속해서 현금을 살포하는 것은 당뇨 환자에게 설탕물만 먹이는 것과 같다”고 했다.

장 대표의 당무 복귀는 8일간의 단식을 중단하고 지난 22일 병원에 입원한 지 6일 만이다. 장 대표는 지난 26일 퇴원해 통원 치료를 받고 있지만, 단식 이전과 비교했을 때 여전히 야윈 모습이었다. 발언할 때도 목소리에 힘이 실리지 않았다.

장 대표는 이날 기자들과 만나 복귀가 이른 편이라는 지적에 “어제 한·미 관세협상이 원점으로 돌아갈 위기에 처했었다”며 “이제는 움직일 수 있는 상황이 됐기 때문에 지체할 수 없었고 여러 상황을 볼 때 한시라도 당무에 복귀해서 제 역할을 하는 게 맞는다고 생각했다”고 말했다.

당내에는 장 대표가 공식 일정을 재개한 만큼 29일 최고위 회의를 주재하며 한 전 대표 제명 안건을 의결할 것이라는 관측이 많다. 장 대표는 29일 한 전 대표 제명을 확정하느냐는 취재진 질문에 “지금 중요한 것은 국민의 삶이고 경제이고 민생”이라며 “당내문제는 절차에 따라 진행될 것”이라고 답했다. 당내서 이른바 ‘뺄셈 정치’에 대한 우려가 나오는 데 대해서도 “절차에 따라 충분한 시간이 주어졌다”고 했다.

박성훈 수석대변인은 이날 기자들과 만나 “대다수 최고위원이 당원 게시판 문제를 조속히 정리해야 한다는 공감대가 있는 것으로 알고 있다”고 말했다.

당 지도부는 장 대표의 단식을 통해 내부 결속을 이뤘다고 보고 한 전 대표 문제를 매듭지은 뒤 외연 확장에 나서겠다는 구상이다. 그러나 한 전 대표를 제명하면 당 내홍은 정점을 찍을 것이라는 전망도 나온다.

한 전 대표는 이날 서울 영등포구의 한 영화관에서 김영삼 전 대통령의 일대기를 다룬 영화를 관람한 뒤 “부당한 제명을 당하면서도 ‘닭의 목을 비틀어도 새벽은 온다’고 했던 김 전 대통령 말씀처럼 꺾이지 않는 마음으로 국민을 믿고 계속 갈 것”이라고 말했다.