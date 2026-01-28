창간 80주년 경향신문

"자동차·화장품 고마워" 중소기업 수출액·수출기업수 '역대 최대'

경향신문

본문 요약

지난해 중소기업 수출액이 1186억달러로 역대 최대를 기록했다.

중소벤처기업부가 28일 발표한 '2025년 중소기업 수출동향'을 보면, 지난해 중소기업 수출액은 전년보다 6.9% 증가한 1186억달러로 역대 가장 많았다.

수출 중소기업 수는 9만8219곳으로, 전년보다 2.5% 증가해 이역시 사상 최대를 기록했다.

"자동차·화장품 고마워" 중소기업 수출액·수출기업수 '역대 최대'

입력 2026.01.28 18:28
이성희 기자

  • 이성희 기자

“자동차·화장품 고마워” 중소기업 수출액·수출기업수 ‘역대 최대’

지난해 중소기업 수출액이 1186억달러로 역대 최대를 기록했다. 자동차와 화장품이 중소기업 수출 성장을 이끌었다.

중소벤처기업부가 28일 발표한 ‘2025년 중소기업 수출동향(잠정)’을 보면, 지난해 중소기업 수출액은 전년보다 6.9% 증가한 1186억달러로 역대 가장 많았다.

수출 중소기업 수는 9만8219곳으로, 전년보다 2.5% 증가해 이역시 사상 최대를 기록했다. 신규 수출기업과 기존 수출기업은 각각 2.2%, 2.6% 늘었지만 수출 중단 기업이 2.0% 줄면서 수출 중소기업 관련 지표가 전반적으로 개선됐다고 중기부는 설명했다.

중소기업 상위 수출품목 중 자동차, 화장품 등은 역대 최고 실적을 올렸다. 자동차 수출은 90억달러로, 76.3% 급증하며 역대 최대 실적을 갈아치웠다. 독립국가연합(CIS) 국가인 키르기스스탄과 카자흐스탄에다 중동을 중심으로 한국산 중고차 수요 증가와 인지도 상승 등의 영향 덕분이었다.

화장품은 K뷰티 인기 덕분에 83억달러를 수출해 전년보다 21.5% 증가했다. 이또한 연간 기준으로 최대치다. 미국과 중국뿐 아니라 유럽연합(EU), 중동 등으로 수출 시장이 확대되면서 수출국 수도 전년보다 7개국 증가한 204개국으로 최대 실적을 기록했다.

“자동차·화장품 고마워” 중소기업 수출액·수출기업수 ‘역대 최대’

중소기업 수출을 국가별로 보면 중국이 189억달러로, 5.5% 증가했다. 현지 소셜미디어를 통한 K패션·라이프스타일 콘텐츠 확산으로 화장품과 의류 등 소비재 수출이 늘어난 데다 구리·플라스틱 제품 등 주요 품목도 수출 호조를 보인 덕분이었다. 이에 따라 2022년부터 계속 이어지던 감소세가 증가세로 돌아선 데 이어 중국이 국내 중소기업 최대 수출국으로 재부상했다.

미국은 관세 리스크 등 불확실한 수출 여건에도 182억8000만달러를 기록해 전년과 비슷한 수준을 유지했다. 화장품과 전력용 기기(변압기 등) 등이 역대 최대 수출실적을 기록했다. 다만 미국 관세 대상인 철강은 현지 수요 감소로 수출 규모가 전년보다 8.6% 줄었다.

온라인 수출도 성장세를 이어갔다. 지난해 중소기업 온라인 수출액은 11억달러로 6.3% 증가하면서 역대 최대를 기록했다.

