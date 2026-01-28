미국 B-1 비자 항목에 ‘전문 트레이너’ 신설…가능한 활동 추가

한·미 제3차 비자 워킹그룹 회의 개최 미국 노동자에 교육·기술 제공 및 이전

미국이 28일 B-1(단기상용) 비자의 항목에 ‘전문 트레이너’(Specialized Trainers)를 신설했다. 한국 등의 대미 투자 기업 노동자가 B-1 비자를 통해 가능한 활동이 추가된 것이다.

한·미는 이날 서울에서 비자 문제 해결을 위한 워킹그룹 제3차 회의를 진행했다고 외교부가 밝혔다. 김선영 외교부 양자경제외교국장과 조나단 프리츠 미국 국무부 동아태국 선임부차관보가 각각 수석대표로 참석했다.

이날 회의에서 미국은 국무부 매뉴얼 내에서 B-1 비자로 활동 가능한 항목에 ‘전문 트레이너’를 새로 마련했다. 전문 트레이너는 미국 노동자 대상 교육 제공, 전문적 기법·기술·노하우 등의 이전 등을 목적으로 한다. 또 미국 내에서 널리 제공되지 않는 고유하고 희소한 전문지식 보유, 미국 외 회사에서 획득했거나 조달한 산업 장비·기계·공정 관련 프로젝트 지원 목적, 미국 내 보수 수령 불가 등이 비자 발급 요건에 해당한다.

대미 투자 기업 노동자가 B-1 비자를 발급받을 수 있는 요건을 추가한 것으로 대미 투자를 원활히 하겠다는 취지로 풀이된다. 주한 미국대사관은 이날 홈페이지에 새로운 매뉴얼 내용이 담긴 팩트시트(설명자료)도 게시했다.

기존에는 해외에서 구매한 장비를 설치·점검·보수하는 활동만 가능했다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 9월 조지아주 대규모 한국인 구금 사태 이후에 “나는 외국 기업들의 미국 투자를 겁주거나 저해하고 싶지 않다”라며 “외국 기업들이 극도로 복잡한 제품, 기계, 그리고 다양한 ‘물건’을 만들기 위해 막대한 투자를 통해 미국에 들어올 때, 자국의 전문 인력을 일정 기간 미국으로 데려온 후 우리 국민에게 이런 복잡한 제품을 만드는 법을 가르치고 훈련시켜 주기를 바란다”고 밝혔다.

한·미는 이날 그간 워킹그룹 회의와 주한 미국대사관 내 대미 투자 기업 전담 창구의 운영 성과를 점검했다. 또 올해 상반기 중 한국 기업 대상 설명 기회를 마련하는 방안도 논의했다.

양측은 조선 등 분야에서 한국 기업의 대미 투자가 원활히 이행될 수 있도록 여러 의견을 교환했고 중장기 개선 방안도 논의했다. 외교부는 “양국은 차기 회의에서 우리 대미 투자기업 인력의 비자 문제 개선을 위한 협의를 지속 추진하기로 했다”라며 “관련 진전 상황을 계속 점검해 나가기로 했다”고 말했다.