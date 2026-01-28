‘서울 면적 4배’ 인천 앞바다 야간조업 허용

44년 만에…3~6월 성어기에만 연간 136억원 경제효과 창출 기대

오는 3월부터 인천 앞바다에서 야간조업이 가능해진다. 인천시는 1982년부터 44년간 이어져온 인천 연안해역의 야간조업 및 항행 제한 규제를 대폭 완화한다고 28일 밝혔다.



인천 연안해역은 접경지역이 아닌 일반해역임에도 안보와 안전상 이유로 야간조업이 전면 금지됐었다.



해양수산부가 1981년 ‘어선안전조업법’ 제16조를 근거로 ‘인천시 해역의 일시적 조업 또는 항행 제한’을 공고하고, 국방부 역시 해수부 조치를 기반으로 야간조업을 통제했다.



이로 인해 인천시 등록어선 1482척은 일출부터 일몰 전 주간에만 조업과 항행을 할 수 있었다. 어업인들은 주간에만 조업을 할 수 있어 이동시간을 제외한 실질 조업시간이 부족하고, 성어기에도 어로활동이 제한돼 수익성이 떨어진다며 야간조업 등 규제 완화를 호소해왔다.



인천시는 2022년부터 해수부, 국방부, 해양경찰청 등 관계기관의 협의를 거쳐 만도리어장 이남(북위 37도30분) 해역에서 성어기인 3~6월 야간 조업·항행을 전면 허용하기로 합의했다. 이번 합의로 지자체는 야간조업 안전 확보를 위해 어업지도선과 민간당직선을 배치해야 한다.



규제 완화에 따른 조업 가능 어장은 서울 면적의 4배 수준인 2399㎢까지 확대된다. 해당 해역에서 조업하는 어선 900여척이 연간 3만1000t의 물량을 추가로 어획해 136억원 규모의 경제효과를 창출할 것으로 기대된다.



유정복 인천시장은 “앞으로도 현장과 지속해서 소통하며 어업인들에게 실질적으로 도움이 되는 제도 개선을 적극적으로 추진하겠다”고 말했다.

