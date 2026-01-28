사람이 콘텐츠가 되는 시절이다. 일반인 PD가 방송인이 되어 ‘연반인’으로 불리고 소셜미디어에서 인플루언서가 활약한다. 유튜브에서 보통 사람이 갑자기 알려지며 수익을 올린다.



콘텐츠에 대해 소비자 입장은 단순하다. 재미있는가 재미없는가. 1초 만에 좋아요를 누르거나 다음으로 넘어간다. 쏟아지는 콘텐츠 속에서 까다로운 소비자가 된다. 이런 시절에 나도 콘텐츠가 되었다.



나는 낮술낭독회 모임을 9년째 하고 있다. 토요일에 출판계 동료들과 만나서 낮술을 마시며 낭독을 한다. 어쩌다 주말에 회사 사람을 만나게 되었나라는 이야깃거리로 모임원들과 유튜브에 출연했고, 책을 썼고, 북토크까지 했다. 사적 모임이 영상, 에세이, 이벤트가 되었다.



편집자로 일하면서 저자를 발굴한 적은 많다. 첫 책을 출간하는 저자를 북돋기도 하고 다그치기도 했다. 결국 내가 저자가 되어보니 자신감을 가지기란 쉽지 않았다. 뭐 저런 얘기를 하지, 비웃음을 살까 걱정이 되고 이게 잘 팔리지 않으면 만든 사람들 얼굴을 어떻게 보나 두려웠다.



문화산업이란 또한 사람이 하는 일이다. 마케팅 비용을 대거 들이고 거대 매체에 나간다고 다 잘되지 않는다. 성실한 작가, 분석적인 마케터, 집요한 편집자, 헌신하는 PD, 너그러운 구독자와 같은 매개자가 반드시 존재한다. 그렇게 애쓰는 사람들과 일하다보면 함께하는 것 자체로 행복에 빠진다. 그러나 산업의 목표는 이윤이다. 애쓴다고 다 잘 팔리지 않으니 불안이 심화된다.



소중한 모임이 상업화되는 걸 우려하던 동료들의 마음을 뒤늦게 이해했다. 카메라 앞에서 모임을 하고 에피소드를 글로 쓰고 낭독의 신비를 밝힌 뒤에도 다시 모임을 할 수가 있을까. 좋은 걸 모두 공개하고 남은 게 없으면 어떡하나.



추운 토요일 오후 오랜만에 낮술낭독회를 했다. 집으로 초대한 친구가 미셸 푸코 강의록 <담론과 진실: 파레시아>에 편집자 프레데리크 그로가 붙인 서문을 낭독했다. “우리는 정기적으로 타자 앞에 불려 나가 자신의 주체성이 아닌 타인이 부여하는 자기 점검을 받아야 한다.” 후기 푸코의 주요 개념인 ‘자기 배려’의 토대가 이 타인의 점검이라고 그로는 설명한다. 자기 배려가 자기 본위에 그치지 않고 타인과 관계 맺을 수 있는 나 자신과의 관계 맺기가 되려면, ‘파레시아(parrhesia·모든 것을 말하기)’가 있어야 한다.



고대 그리스어 파레시아는 프리 스피치(free speech)로 번역된다. 푸코에 따르면 자유롭게 말하기란 자기 이야기를 마음대로 늘어놓기보다는 용기를 내 진실을 말해주기에 가깝다. “영혼이 자신을 돌보려 할 때 영혼은 다른 영혼을 필요로 하며, 그 또 다른 영혼은 파레시아를 갖춰야만 합니다.” 파레시아는 통치자·연설가·친구에게도 적용될 수 있다.



모임에서 나는 술에 취해 상대에게 들이대곤 했다. 다시 만난 모임에서 나는 술을 천천히 마시며 귀를 기울였다. 친구들이 보였던 품행을 따라 한 것이다. 한편 친구들은 전보다 자유롭게 책과 삶에 대한 상대의 의견을 점검했다. 예전의 거친 품행은 다듬어지고 침묵은 풀려나와 마치 서로가 서로의 과거를 반복해서 사는 듯 재미있었다. 그렇게 콘텐츠가 된 모임 속에서 우리들의 시간을 보냈다.