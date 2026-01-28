NBA 스타들도 ‘미네소타 총격 사건’ 분노·규탄 목소리

웸반야마 “민간인 살해 용납, 끔찍하다” 커리 “시위 현장 보며 큰 충격”

미국프로농구(NBA) 스타들이 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 연방 이민 당국 요원들이 민간인을 총격해 사망케 한 것에 비판의 목소리를 냈다.



샌안토니오 스퍼스의 간판스타 빅토르 웸반야마는 28일 훈련 뒤 취재진과 만나 “홍보팀이 자제시키려 노력했지만 여기에 앉아 원론적인 답변이나 늘어놓지는 않겠다. 매일 아침 일어나 뉴스를 볼 때마다 공포를 느끼고 참담한 심정”이라고 말했다.



프랑스 출신인 웸반야마는 “민간인 살해를 마치 용납될 수 있는 일인 것처럼 치부하거나 그런 분위기를 조성하는 상황 자체가 이해하기 어렵다”면서 “끔찍하다. 이 나라에 사는 한 명의 외국인으로서 저도 (신변 등에 대한) 우려를 느낀다”고 목소리를 높였다.



최근 미네소타에서는 한 달 새 이민 단속 작전 과정에서 시민 2명이 사망하며 미국 내 여론이 급격히 악화하고 있다. 지난 7일 37세 여성 르네 니콜 굿이 연방 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격에 숨졌고, 24일엔 37세의 남성 간호사 앨릭스 제프리 프레티가 미국 연방 국경순찰대(CBP) 요원이 쏜 총에 맞아 세상을 떠났다.



미네소타를 대표하는 NBA 구단인 미네소타 팀버울브스의 홈구장인 타깃센터에서 프레티가 숨진 곳까지 거리는 약 2마일(3.2㎞)에 불과하다. 미네소타에서 연일 도널드 트럼프 미국 행정부의 반이민 정책에 반대하는 시위가 벌어지면서 26일 예정됐던 미네소타와 골든스테이트 워리어스 경기도 하루 연기됐다.



NBA를 대표하는 슈퍼스타인 스테픈 커리(골든스테이트)는 시위 현장을 직접 눈으로 확인한 뒤 “영하 10도의 혹한에도 3시간 동안 시위가 이어졌다. 그렇게 많은 인파가 시위에 참여했다는 것이 경이로웠다”고 했다.



NBA에서는 선수 개인 소신 발언을 넘어 리그 차원의 집단 움직임도 보인다. NBA 선수협회(NBPA)는 공식 성명을 내고 “불의에 맞선 투쟁의 최전선에 있었던 미니애폴리스에서 또 다른 치명적인 총격 사건이 발생함에 따라, NBA 선수들은 더 이상 침묵할 수 없게 됐다”며 “생명의 위험을 무릅쓰고 정의를 요구하는 미네소타 시민들과 연대하겠다”고 밝혔다.

