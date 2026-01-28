트럼프, ‘관세 인상’ 하루 만에 “한국과 함께 해결책 마련할 것”

협의 따라 철회 가능성…청 “미 불만, 입법 지연 탓”

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국산 제품에 대한 관세 인상과 관련해 “한국과 어떤 식으로든 해결책을 마련할 것”이라고 밝혔다. 한국과의 협의 결과에 따라 관세 인상 방침을 철회할 가능성을 열어둔 것으로 해석된다. | 관련기사 2면



트럼프 대통령은 27일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 기자들에게 이같이 말했다. 그가 한국이 한·미 무역합의를 법제화하지 않았다며 한국산 제품에 대한 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝힌 지 하루 만이다.



백악관은 트럼프 대통령의 관세 인상 예고는 한국이 한·미 합의 사항을 이행하지 않았기 때문이라고 밝혔다. 백악관 관계자는 “트럼프 대통령은 한국에 대한 관세를 인하했지만 한국은 그 대가로 자신들이 하기로 약속한 사항을 이행하는 데 있어 아무런 진전도 이루지 않았다”고 말했다.



트럼프 대통령의 관세 인상 위협은 한국 당국의 쿠팡 조사나 온라인플랫폼공정화법(온플법) 추진 등과 무관하지 않다는 해석이 나오고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 “J D 밴스 미 부통령이 지난 23일 워싱턴에서 김민석 국무총리를 만나 쿠팡을 포함한 미 기술기업에 불이익을 주는 조치를 하지 말라고 경고했다”고 보도했다. 제이미슨 그리어 미 무역대표부 대표도 전날 폭스비즈니스 인터뷰에서 “한국은 대미 투자 등 약속을 이행하기 위한 법안을 통과시키지 않았고 오히려 디지털 서비스 관련 새 법안을 도입했다”고 말했다.



하지만 김용범 청와대 정책실장은 28일 브리핑에서 “미국의 불만이 100% 국회의 입법 지연에 있다고 보고 있고, 미국도 또 그렇게 답변을 하고 있다”고 말했다. 조현 외교부 장관도 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 “(미) 국무부와 접촉한 바로는 쿠팡이나 온플법과는 직접적인 관계가 없는 것으로 그렇게 결론을 내리고 있다”고 했다.

