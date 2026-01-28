창간 80주년 경향신문

트럼프, '관세 인상' 하루 만에 "한국과 함께 해결책 마련할 것"

트럼프, '관세 인상' 하루 만에 "한국과 함께 해결책 마련할 것"

입력 2026.01.28 20:18

협의 따라 철회 가능성…청 “미 불만, 입법 지연 탓”

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국산 제품에 대한 관세 인상과 관련해 “한국과 어떤 식으로든 해결책을 마련할 것”이라고 밝혔다. 한국과의 협의 결과에 따라 관세 인상 방침을 철회할 가능성을 열어둔 것으로 해석된다. | 관련기사 2면

트럼프 대통령은 27일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 기자들에게 이같이 말했다. 그가 한국이 한·미 무역합의를 법제화하지 않았다며 한국산 제품에 대한 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝힌 지 하루 만이다.

백악관은 트럼프 대통령의 관세 인상 예고는 한국이 한·미 합의 사항을 이행하지 않았기 때문이라고 밝혔다. 백악관 관계자는 “트럼프 대통령은 한국에 대한 관세를 인하했지만 한국은 그 대가로 자신들이 하기로 약속한 사항을 이행하는 데 있어 아무런 진전도 이루지 않았다”고 말했다.

트럼프 대통령의 관세 인상 위협은 한국 당국의 쿠팡 조사나 온라인플랫폼공정화법(온플법) 추진 등과 무관하지 않다는 해석이 나오고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 “J D 밴스 미 부통령이 지난 23일 워싱턴에서 김민석 국무총리를 만나 쿠팡을 포함한 미 기술기업에 불이익을 주는 조치를 하지 말라고 경고했다”고 보도했다. 제이미슨 그리어 미 무역대표부 대표도 전날 폭스비즈니스 인터뷰에서 “한국은 대미 투자 등 약속을 이행하기 위한 법안을 통과시키지 않았고 오히려 디지털 서비스 관련 새 법안을 도입했다”고 말했다.

하지만 김용범 청와대 정책실장은 28일 브리핑에서 “미국의 불만이 100% 국회의 입법 지연에 있다고 보고 있고, 미국도 또 그렇게 답변을 하고 있다”고 말했다. 조현 외교부 장관도 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 “(미) 국무부와 접촉한 바로는 쿠팡이나 온플법과는 직접적인 관계가 없는 것으로 그렇게 결론을 내리고 있다”고 했다.

