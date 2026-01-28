ICE 맞서 순찰·심리 치료·식량 배달…시민은 서로를 보듬었다

미 ‘이민 단속 충돌’ 미니애폴리스 가보니

작년 12월 ‘메트로 서지 작전’ 시작

두려움에 외출 꺼리는 이민자들

2만4000가구 ‘식료품 지원’ 희망

“최전선 투쟁 못해도…주 4일 봉사”

가톨릭·무슬림 등 종교 간 연대

백인 노동자들도 “공동체” 강조

지난 24일(현지시간) 미국 연방 이민당국 요원의 총격에 숨진 앨릭스 제프리 프레티를 기리는 추모 현장에서 27일 목도리로 얼굴 대부분을 가린 한 여성이 눈물을 멈추지 못한 채 어깨를 들썩이고 있었다. 이날 미 미네소타주 미니애폴리스의 날씨는 영하 18도의 혹한이었다.



자신을 케이틀린이라 소개한 여성은 목도리를 살짝 내려 얼굴을 보여줬다. 그는 “보다시피 난 아시아계 미국인”이라며 “외출할 때마다 엄청난 공포를 느낀다”고 말했다. 여기 올 때도 혹시 이민세관단속국(ICE) 차량이 따라오는지 주위를 살피면서 왔다고 했다. 그는 “그들은 억양 때문에, 피부색 때문에 사람을 잡아간다”며 “내가 미국 시민임을 증명할 수 있는 모든 서류를 늘 들고 다닌다”고 했다.



미국 시민조차 외출을 꺼리는 상황에서 이민자들은 지난해 12월 도널드 트럼프 행정부가 이곳에서 일명 ‘메트로 서지 작전’(대규모 불법 이민자 단속 작전)을 시작한 이후 한 달 넘게 집 밖을 나가지 못하고 있다. ICE 요원들이 할당량을 채우기 위해 아파트 안까지 급습할까 두려워서 불빛이 밖으로 새어 나가지 않도록 창문을 담요로 덮어놓는 가정도 있다고 한다.



적군에 ‘점령’당한 듯한 상황이 되자 이 도시는 놀랍게도 마치 유기적인 생명체처럼 스스로 역할을 나누고 서로를 돌보기 시작했다.



‘ICE 감시단’을 자처하며 자발적으로 순찰을 하는 시민들, ICE에 언어적·물리적 폭력을 당한 사람들에게 심리 치료를 제공하는 성직자들, 이민자 가정을 위해 식량과 생필품을 배달하는 자원봉사자들… 한 임대료 지원 아파트의 엘리베이터 옆 게시판에는 자신이 뭐라도 도울 테니 외출하지 못하는 사람들은 망설이지 말고 연락 달라는 장문의 편지가 붙어 있었다.



이날 오전 식료품 상자 작업이 한창이던 DHH 교회를 찾았다. 주 4일을 이곳에서 자원봉사한다는 캐럴은 “지역사회를 위해 뭐라도 해야겠는데 ICE와 최전선에서 싸울 자신은 없고 뭘 해야 할지 모르겠더라. 인터넷에서 자원봉사자를 찾는 곳을 검색하다가 이곳을 알게 됐다”고 말했다. 올 때마다 하는 일은 다르다. 어떤 날은 휴지와 생리대 등 생필품을 상자에 담고, 어떤 날은 소분한 식량을 상자에 담는 작업만 꼬박 2시간을 한다. 이 상자는 집 밖에 나오지 못하는 이민자들의 집으로 배달된다.



이 교회 목사 세르히오 아메스쿠아는 “처음에 10가구 정도 지원해보려고 소셜미디어에 모집 글을 올렸는데, 올린 지 8시간 만에 2000가구가 도움을 요청했다”며 일이 이렇게 커질 줄 몰랐다고 했다.



이 교회가 최근 6주 동안 각 이민자 가정으로 배달한 식료품 상자만 1만2000개가 넘는다. 매일 수백명의 자원봉사자들이 1500가구에 식량을 배달하고 있다. 그럼에도 역부족이다. 현재 식료품 지원을 신청한 이민자 가정이 2만4000가구이고 대기자 명단까지 있다. 자원봉사자 리지는 “그 수많은 가정이 식료품 상자에 의존해 살고 있는 이 참혹한 현실이 믿기지 않는다”며 “그들도 존엄하게 살 권리가 있다”고 말했다.



트윈시티(미니애폴리스·세인트폴) 호텔·레스토랑 노동조합도 이민자 조합원을 위해 식량 배달 활동을 하고 있다. 접객업은 특히 이민 노동자 비중이 압도적으로 큰 업종이다. 셰이 프리버그 노조 사무국장은 “ICE가 공항 보안검색대 안쪽에서 일하는 우리 조합원 12명 이상을 납치했다”며 “공항에서 일하려면 법적 허가는 물론 10년치 신원조회를 통과해야 한다. ICE는 임시보호 지위나 난민 지위로 있는 (합법적) 이민자까지 추방하려는 것”이라고 말했다. 그는 “심지어 자신이 묵는 호텔 방을 청소하는 직원까지 괴롭히고 체포한다는 말을 들었다”고 전했다.



집에 숨어 지내는 이민자 조합원이 점점 늘어나자 다른 조합원들이 그들을 위해 식량 배달을 하겠다고 나섰다. 프리버그는 “현재 200명이 넘는 조합원과 그 가족들에게 매주 1회씩 식량 상자를 전달하고 있다”고 말했다.



노동자와 노동자가 연대하는 미니애폴리스에선 종교와 종교도 연대한다. 미니애폴리스는 이민자와 난민이 많은 만큼 종교도 다양하다. 2020년 흑인 조지 플로이드 사망 사태 당시 힘을 합쳤던 가톨릭, 개신교, 이슬람교, 불교 등 여러 신앙공동체는 이번에도 조직적으로 함께 행동했다.



크릭사이드 연합교회 목사인 수지 헤이워드(사진)는 다른 종교 성직자들과 함께 매일 ‘ICE 감시단’을 위한 ‘치유의 공간’을 제공한다. 그는 “그들은 매일 ICE로부터 위협과 괴롭힘을 당하고 트라우마를 유발하는 장면을 목격한다. 폭행을 당하기도 한다”며 “우리는 매일 저녁 화상 공간을 통해 연결되고, 함께 숨 쉬면서 정서적 건강을 돌보도록 돕는다”고 말했다.



헤이워드도 위협과 괴롭힘을 당한 사람 중 한 명이다. 그는 ICE와 충돌이 일어난 현장에서 도움 요청이 오면 즉각 출동한다. 미니애폴리스 주민 르네 니콜 굿과 프레티가 연방 요원의 총격으로 사망한 현장에도 누구보다 먼저 달려갔다. 성직자가 있으면 ICE도 폭력을 자제하지 않을까 하는 기대로 성직자 의복을 갖춰 입고 갔지만, 그는 매번 최루 스프레이와 모욕적인 발언을 감내해야 했다. 그는 “백인이고 성직자인 나에게도 이럴진대 내 이민자 이웃들에게 어떻게 할지 모두가 알기를 바란다”고 말했다.



그는 지난 23일 ICE에 항의하기 위해 열린 총파업 시위의 거대한 군중 속에서 “사랑이 증오보다 강하다는 것, 사랑이 폭력보다 더 강하다는 것, 우리가 이길 거라는 것”을 확신했다고 말했다. 당시 시위에는 혹한에도 5만여명의 시민들이 거리로 쏟아져 나왔다. 자영업자들은 영업을 접고 시위대에게 무료로 음식을 제공했다. 헤이워드는 “미네소타 사람들이 보여준 저항의 용기가 다른 도시 사람들에게 당신은 혼자가 아니라는 사실을 일깨워주길 바란다”고 했다.



프리버그 역시 이제는 도시와 도시가 연대할 때이고 시민들이 더 많은 총파업을 벌여야 한다고 강조했다. 그는 “우리에겐 군대가 없다. 우리가 가진 것은 노동을 거부할 능력뿐”이라며 “미니애폴리스에서 설령 ICE 요원 일부가 철수한대도 그들은 다른 도시로 가서 또 단속을 할 것이다. 우리가 모두 함께라는 걸 기억해야 한다”고 말했다.

