창간 80주년 경향신문

‘민간인 사살’ 여론 악화…트럼프 “정직한 조사” 기류 변화

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국 연방 이민당국 요원이 민간인을 사살한 사건과 관련해 도널드 트럼프 미 대통령이 "정직한 조사가 이뤄질 것"이라고 말했다.

놈 장관은 프레티 사망 직후 그를 '국내 테러리스트'로 규정하고 이민당국 요원의 총격이 정당했다는 취지로 말해 논란을 일으켰다.

전날 트럼프 대통령은 톰 호먼 '국경 차르'를 미니애폴리스로 보내 자신에게 직보하도록 하면서 놈 장관을 지휘체계에서 배제했으나, 이날 다시 놈 장관에게 신임을 보낸 것으로 풀이된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘민간인 사살’ 여론 악화…트럼프 “정직한 조사” 기류 변화

입력 2026.01.28 20:39

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘이민자 출신’ 오마르 하원의원에 액체 테러 27일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 열린 타운홀 미팅에서 일한 오마르 민주당 하원의원에게 액체 분사 공격을 하려던 괴한이 보안요원에게 제압당하고 있다. AFP연합뉴스

‘이민자 출신’ 오마르 하원의원에 액체 테러 27일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 열린 타운홀 미팅에서 일한 오마르 민주당 하원의원에게 액체 분사 공격을 하려던 괴한이 보안요원에게 제압당하고 있다. AFP연합뉴스

정치권 국토장관 탄핵 요구 일축
의회에 제출된 CBP 자체 보고서
프레티가 요원 위협한 증거 없어
애리조나서도 총격…1명 중태

미국 연방 이민당국 요원이 민간인을 사살한 사건과 관련해 도널드 트럼프 미 대통령이 “정직한 조사가 이뤄질 것”이라고 말했다. 크리스티 놈 국토안보부 장관을 해임해야 한다는 요구는 일축했다.

트럼프 대통령은 27일(현지시간) 폭스뉴스 인터뷰에서 국토안보부 산하 이민세관단속국(ICE), 세관국경보호국(CBP), 국경순찰대 등이 미네소타주 미니애폴리스에서 진행 중인 불법 이민자 단속과 관련해 “긴장을 완화하겠다”며 “후퇴라고 생각하지 않는다. 약간의 변화일 뿐”이라고 말했다. 그러면서 지난 24일 벌어진 앨릭스 제프리 프레티 사살 사건에 관해 “매우 명예롭고 정직한 조사가 이뤄지기를 원한다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 백악관에서 기자들에게 ‘놈 장관이 사퇴하느냐’는 질문을 받고 “아니다”라고 답했다. 이어 “그는 아주 잘하고 있다. 국경은 완전히 안전하다”고 말했다.

놈 장관은 프레티 사망 직후 그를 ‘국내 테러리스트’로 규정하고 이민당국 요원의 총격이 정당했다는 취지로 말해 논란을 일으켰다. 전날 트럼프 대통령은 톰 호먼 ‘국경 차르’를 미니애폴리스로 보내 자신에게 직보하도록 하면서 놈 장관을 지휘체계에서 배제했으나, 이날 다시 놈 장관에게 신임을 보낸 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이날 아이오와주 디모인에서 연설하며 “(이민자들이) 쇼핑센터를 폭파하고 농장을 파괴하고 사람들을 죽일 수도 있다”며 이민자들에 대한 비난을 쏟아냈다. 트럼프 대통령은 “인구의 2%가 범죄의 90%를 저지른다. 그러니 그 2%를 제거하기 시작하면 결과는 획기적일 것”이라고 말했다.

이날 CBP는 프레티 사망 사건에 관한 예비 조사 보고서를 의회에 제출했다. CNN에 따르면 해당 보고서에는 프레티가 무기를 휘둘러 연방당국 요원을 위협했다는 내용이 포함되지 않았다. 트럼프 행정부 관계자들이 “프레티가 먼저 연방 요원들을 위협했다”고 주장한 것과는 배치된다.

정치권에서는 놈 장관을 탄핵해야 한다는 주장이 제기되고 있다. 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 성명을 통해 “놈 장관은 즉각 해임돼야 한다. 그러지 않으면 하원에서 탄핵 절차에 착수할 것”이라고 밝혔다. 로빈 켈리 민주당 하원의원이 발의한 놈 장관 탄핵소추안에는 현재까지 민주당 의원 162명이 찬성한 것으로 알려졌다. 존 슌 공화당 상원 원내대표는 프레티 사살에 대해 철저하고 공정한 조사를 촉구하며 “(이 사건은) 중대한 전환점”이라고 말했다.

조 바이든 전 대통령은 엑스에서 “지난 한 달간 미니애폴리스에서 벌어진 일은 미국인으로서 우리의 가장 기본적인 가치를 배반하는 것”이라며 “미국 전체가 일어서서 목소리를 내면 어떤 개인도, 심지어 대통령도 미국이 상징하고 믿는 것을 파괴할 수 없다”고 밝혔다.

이날 애리조나주 국경 지역인 피마 카운티에선 연방 이민 단속 요원의 총격으로 남성 1명이 중태에 빠지는 사건이 발생했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글