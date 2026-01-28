한국 블랙이글스, 일 자위대 기지서 첫 급유

일 “양국 방위 협력 중요”…오키나와 기착 후 내달 사우디 전시회 참가

한국 특수비행팀 블랙이글스가 28일 일본 항공자위대 오키나와현 나하 기지에서 급유했다고 요미우리신문이 보도했다. 항공자위대가 한국 공군 항공기에 급유를 지원한 것은 처음이다.



미야자키 마사히사 일본 방위성 부대신은 이날 “안보 환경이 한층 엄중해지는 상황에서 일·한 방위 협력은 매우 중요하다”며 “블랙이글스의 첫 기항은 매우 큰 상징적 의미가 있다”고 말했다.



블랙이글스 항공기들은 이날 강원 원주 기지를 출발해 오전 10시쯤 나하 기지에 차례로 착륙했다. 블랙이글스는 오키나와에서 출발해 필리핀, 베트남, 태국, 인도, 오만 등을 거쳐 내달 2일 사우디아라비아에 도착해 ‘국제 방위산업 전시회 2026’에 참가한다.



당초 일본은 지난해 11월 아랍에미리트연합 두바이 에어쇼에 참가하려던 블랙이글스에 중간 급유를 지원하기로 했다. 그러나 급유 대상 항공기 중 T-50B가 독도 인근에서 통상 훈련을 진행한 것을 문제 삼아 급유를 거부한 바 있다.



안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상은 지난달 26일 전화 통화를 하고 블랙이글스가 일본에 기착해 급유하는 방안을 재추진했다. 이에 따라 이달 5일 일본 기착과 영공 통과를 위한 무관 전문이 발송됐다.



요미우리는 블랙이글스의 일본 내 급유와 관련해 일본 정부가 한국과의 방위 협력을 상호 군수지원 협정 체결로 이어가려 한다고 해설했다. 신문은 “자위대와 한국군 사이에 상호 군수지원 협정이 체결되면 더 원활하고 포괄적으로 연료, 식량을 서로 제공하는 것이 가능해지고 부대 운영 유연성이 향상될 것”이라고 전망했다.

