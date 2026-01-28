LG디스플레이, 4년 만에 연간 ‘흑자’

작년 매출 26조 육박, 영업이익 5170억…고부가 OLED 체질 개선 주효

LG디스플레이는 지난해 4분기 매출과 영업이익이 각각 7조2008억원, 1685억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 전년 동기와 비교해 매출은 8% 줄었지만 영업이익은 103% 늘었다.



지난해 연간 매출과 영업이익은 각각 25조8101억원, 5170억원이다. 영업이익 흑자 달성은 2021년 2조3306억원 이후 4년 만이다. 그간 LG디스플레이는 정보기술(IT)·TV 시장 수요 둔화와 중국 업체들과의 경쟁 심화에 따라 2022년(2조850억원), 2023년(2조5102억원), 2024년(5606억원) 적자를 거듭했다.



LG디스플레이는 “대외 환경의 불확실성과 글로벌 시장의 변동성이 높았음에도 불구하고, OLED 매출 비중을 확대하고 경영 체질 개선을 강도 높게 전개해 흑자 전환에 성공했다”고 설명했다. 고부가가치인 유기발광다이오드(OLED) 중심의 사업구조 고도화와 원가 구조 혁신, 운영 효율화가 맞물린 결과다.



전체 매출 내 OLED 제품 비중은 61%로 역대 최고치를 경신했다. 2020년 32%에 불과했던 OLED 매출 비중은 2022년 40%, 2024년 55%로 꾸준히 늘었다.



지난해는 대형 액정표시장치(LCD) 사업을 종료해 OLED로 사업구조 전환을 가속화했다. LG디스플레이는 2022년 말 국내 대형 LCD 패널 생산을 종료하고, 지난해 4월 중국 광저우 LCD 공장 매각도 완료했다.

