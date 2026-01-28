창간 80주년 경향신문

풀게 양념에 산채만두전골…‘얼큰 칼칼’ 겨울

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

추위가 한층 거세진 1월 말, 하루를 보내고 나면 얼큰하고 따뜻한 국물 한 그릇이 생각난다.

인삼에 두릅, 눈개승마와 곤드레나물 등 각종 재료로 만드는 산채만두는 고기를 넣지 않아도 고기 맛이 난다.

산채만두를 넣고 끓인 칼칼한 만두전골은 가족들이 가장 좋아하는 요리다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

풀게 양념에 산채만두전골…‘얼큰 칼칼’ 겨울

입력 2026.01.28 21:12

  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

KBS1 ‘한국인의 밥상’

추위가 한층 거세진 1월 말, 하루를 보내고 나면 얼큰하고 따뜻한 국물 한 그릇이 생각난다. 29일 KBS 1TV에서 방영되는 <한국인의 밥상>은 ‘한국의 맛’ 하면 생각나는 ‘얼큰함’을 찾아 산과 바다로 떠난다.

군산 앞바다에 있는 신시도에는 부부 이준상씨(78)와 김삼순씨(71)가 산다. 부부는 동생부터 자식들까지 총 아홉 식구를 군산 앞바다에서 잡아 올린 꽃게와 바지락으로 키워냈다. 일 년 중 가장 추운 1~2월에만 맛볼 수 있는 풀게를 매콤하게 양념해 반찬으로 만들고, 고소하게 튀기기도 한다. 여기에 김삼순씨가 직접 개발했다는 콩나물 바지락 김칫국을 더한다. 바닷일을 하는 가족을 위해 만든 얼큰한 한 상이다.

오금란씨(55)는 태백산맥 산비탈에서 산나물 농사를 짓는다. 겨울에는 봄에 수확한 산나물을 말려 만든 묵나물을 주로 먹는다. 인삼에 두릅, 눈개승마와 곤드레나물 등 각종 재료로 만드는 산채만두는 고기를 넣지 않아도 고기 맛이 난다. 산채만두를 넣고 끓인 칼칼한 만두전골은 가족들이 가장 좋아하는 요리다. 오후 7시40분 방송.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글