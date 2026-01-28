풀게 양념에 산채만두전골…‘얼큰 칼칼’ 겨울

KBS1 ‘한국인의 밥상’

추위가 한층 거세진 1월 말, 하루를 보내고 나면 얼큰하고 따뜻한 국물 한 그릇이 생각난다. 29일 KBS 1TV에서 방영되는 <한국인의 밥상>은 ‘한국의 맛’ 하면 생각나는 ‘얼큰함’을 찾아 산과 바다로 떠난다.



군산 앞바다에 있는 신시도에는 부부 이준상씨(78)와 김삼순씨(71)가 산다. 부부는 동생부터 자식들까지 총 아홉 식구를 군산 앞바다에서 잡아 올린 꽃게와 바지락으로 키워냈다. 일 년 중 가장 추운 1~2월에만 맛볼 수 있는 풀게를 매콤하게 양념해 반찬으로 만들고, 고소하게 튀기기도 한다. 여기에 김삼순씨가 직접 개발했다는 콩나물 바지락 김칫국을 더한다. 바닷일을 하는 가족을 위해 만든 얼큰한 한 상이다.



오금란씨(55)는 태백산맥 산비탈에서 산나물 농사를 짓는다. 겨울에는 봄에 수확한 산나물을 말려 만든 묵나물을 주로 먹는다. 인삼에 두릅, 눈개승마와 곤드레나물 등 각종 재료로 만드는 산채만두는 고기를 넣지 않아도 고기 맛이 난다. 산채만두를 넣고 끓인 칼칼한 만두전골은 가족들이 가장 좋아하는 요리다. 오후 7시40분 방송.

