[단독]맞고 사는 남자들 위한 보호시설은 왜 없나요?···‘강해야 한다’ 강요에 괴로운 남성들

광주여성재단 작년 9월 1000명 대상 설문조사 ‘남성다운 성격 강요받아’ 5점 척도서 3.39점 ‘역차벌 경험’ 3.28점, ‘지원 시스템 없다’ 63% 연구진 “고정관념으로 피해 드러내기 어려워”

A씨는 광주의 한 가정폭력상담소에 전화를 걸었다. 그는 “아내로부터 언어폭력과 욕설, 폭행에 시달리고 있다”고 말했다. 이어 “주변에 폭행당하고 있다는 말도 못 하고 있다”며 “남성들을 위한 보호시설은 왜 없느냐”고 물었다.

경향신문이 28일 단독입수한 <광주광역서 남성 폭력 피해 실태 및 지원방안> 보고서에 따르면 남성의 상당수가 성 역할에 대한 사회의 고정된 관념으로 힘들어하는 것으로 조사됐다. 조사는 광주여성가족재단이 지난해 9월 광주지역 20세 이상 남성 1000명을 대상으로 진행했다.

조사는 응답자가 동의 수준을 ‘전혀 그렇지 않다’(1점)부터 ‘매우 그렇다’(5점) 사이에서 선택하는 방식으로 진행했다. 5점에 가까울수록 해당 경험이 큰 것으로 볼 수 있다.

조사에 참여한 남성들은 ‘남성다운 성격(용기·결단력·리더십)을 강요받았다’는 데 높은 점수(3.39점)을 줬다. ‘여성들보다 육체적·물리적으로 더 힘든 일을 하도록 강요받았다’는 응답도 3.38점으로 높았다. 연령별로는 특히 20대가 3.75점으로 다른 연령대보다 높게 나타났다.

역차별을 받고 있다고 생각하는 남성도 상당수를 차지했다. ‘최근 1년 이내에 남자라는 이유로 불리함이나 역차별을 경험했다’는 응답은 3.28점을 기록했다. 특히 20대(3.48점)와 40대(3.44점)에서 높았다.

‘사회에서 여성들을 지나치게 존중하고 우대한다고 느꼈다’는 응답도 3.32점으로 높게 나왔다. 40대가 3.54점으로 가장 높았다.

많은 남성들이 ‘여성들보다 무리한 경제적 역할과 부담을 갖게 됐다’(3.25점)고 생각했으며, ‘가족 부양’에 대한 부담을 느끼는 것으로도 조사됐다.

성폭력과 가정폭력 등에 대한 인식은 ‘응답 비율’로 분석했다.

남성 10명 중 7명(73.7%)은 ‘남성도 성폭력 피해자가 될 수 있다’고 인식했다. ‘피해자가 남성인지 여성인지에 따라 사회적 인식에 차이가 있다’는 응답도 67.1%로 높았는데 50대가 79.5%로 가장 높았다.

‘사회적 인식에 차이가 있다’고 생각하는 이유로 55.9%는 ‘(남성이 성폭력) 피해자임을 드러내면 조롱이나 낙인이 우려된다’고 답했다. 또 ‘남성다움에 대한 기대 때문에 피해자가 될 수 있다는 사실이 받아들여지지 않아서’라는 응답도 절반(49.5%)에 달했다.

많은 응답자들은 남성이 성폭력 피해를 입어도 도움을 받을 수 있는 사회적 시스템이 갖춰져 있지 않다고 생각했다. 63.3%가 지원 시스템이 부재하다고 봤고, 69.3%는 사회적 장벽이나 고정관념 때문에 신고를 꺼리게 된다고 했다.

연구진은 “이번 연구는 ‘남자는 강해야 한다’는 성 역할 고정관념으로 인해 밖으로 드러내기 어려웠던 피해를 제도적으로 조명하는 데 의의가 있다”면서 “성별과 관계없이 모든 피해자가 안전하게 보호받고 회복될 수 있도록 포괄적 피해자 지원 체계를 구축해야 한다”고 밝혔다.