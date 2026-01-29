미 재무장관 “한국 의회서 승인 전까지는 무역합의 없는 것 ”

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 28일(현지시간) “한국 국회가 무역 합의를 통과시키지 않았기 때문에 그들이 승인하기 전까지는 한국과의 무역 합의는 없는 것”이라고 밝혔다.

베선트 장관은 이날 CNBC 인터뷰에서 ‘도널드 트럼프 대통령이 한국이 무역 합의를 승인하지 않았다는 이유로 한국에 대한 관세를 인상한 것인가’라는 질문에 이같이 답했다. 베선트 장관과 사회자가 주고받은 ‘승인’이라는 표현은 한국 국회의 ‘한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안’(대미투자특별법) 처리를 의미하는 것으로 해석된다.

베선트 장관은 “(트럼프 행정부의 신호는) 무역 합의에 서명하라는 것”이라고 강조했다. 이어 ‘(한국 의회에서) 승인할 때까지 한국은 25% 관세를 적용받게 되는 것이냐’는 질문에는 명확한 답변을 하지 않으면서 “나는 그것이 상황을 진전시키는 데 도움이 된다고 생각한다”고 말했다. 트럼프 대통령의 관세 인상 선언이 한국에서의 대미투자특별법 처리를 촉진할 것이라는 기대를 내비친 것으로 해석할 수 있다.

트럼프 대통령은 지난 26일 SNS 트루스소셜에 “한국 입법부가 우리의 역사적인 무역 합의를 입법화하지 않았기 때문에, 자동차, 목재, 의약품 및 기타 모든 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다”고 밝힌 바 있다. 그러나 이튿날엔 한국과 함께 해결책을 찾을 것이라며 양국의 협의 결과에 따라 관세 인상을 보류할 수 있음을 시사했다.

트럼프 대통령의 선언 이후 관세 인상 조치를 실행하는 행정명령이나 관보 게재 등은 아직 이뤄지지 않았다. 김정관 산업통상부 장관은 이날 밤 캐나다에서 미국으로 이동해 워싱턴에서 하워드 러트닉 미 상무부 장관 등과 만나 미국 측 진의를 파악하고 한국 상황을 설명할 계획이다.

베선트 장관은 올해 미국 경제에 대해선 지난해 이어 고성장을 이어갈 것이라며 “(인플레이션 없는 고성장이) 가능하다”고 말했다. 최근 달러화 약세에 대해선 “미국은 항상 강달러 정책을 갖고 있다”며 “무역적자를 줄이고 있기 때문에 시간이 지나면 저절로 달러 강세로 이어질 것”이라고 내다봤다.