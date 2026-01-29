[속보]수갑 찬 채 달아난 40대 피의자, 12시간 만에 검거···‘도주죄’ 추가

보이스피싱 범죄 연루 혐의로 검거되는 과정에서 수갑을 찬 채 달아났던 40대 피의자가 약 12시간 만에 붙잡혔다.

대구경찰청은 29일 0시55분쯤 대구 달성군 현풍면 한 노래방에서 피의자 A씨(40대)를 붙잡았다고 밝혔다.

A씨는 전날 낮 12시50분쯤 경찰이 급습한 남구 한 주택에서 체포됐다. 체포 직후 A씨 양손에는 수갑이 채워졌다. 하지만 그는 경찰이 집 안에서 범죄 증거물을 수색하는 상황에서 감시가 소홀한 틈을 타 그대로 달아났다.

A씨는 보이스피싱 범죄에 악용될 통장 유통에 가담한 혐의(전자금융거래법 위반)로 수사선상에 올라 있었다고 경찰은 밝혔다. 당시 경찰은 대구 각지에서 A씨 등 통장 모집책 다수를 동시에 검거하는 작전을 펼쳤던 것으로 알려졌다.

경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 A씨의 도주 경로를 파악하고, 형사기동대 직원과 일선서 형사 등 100여명을 대거 투입해 추적을 벌였다.

한편 재검거 때 A씨는 수갑이 채워지지 않은 상태였다. 그는 “자신의 손목이 가늘어서 (수갑을) 빼낼 수 있었다”고 경찰에 진술한 것으로 파악됐다.

A씨가 도주 끝에 붙잡힌 노래방은 그의 지인이 운영 중인 곳으로 확인됐다. 경찰은 A씨의 도주를 도운 조력자가 있는 것으로 보고, 이 부분에 대한 수사도 벌이기로 했다.

경찰 관계자는 “A씨에게는 기존 혐의 외에 형법상 도주죄가 추가 적용된다”면서 “자세한 A씨를 상대로 범행 동기와 도주 이유 등 자세한 경위를 수사할 예정”이라고 말했다.