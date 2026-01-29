미 연준, 트럼프 압박에도 금리 동결···“인플레 다소 높아”

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 도널드 트럼프 대통령의 금리 인하 압박에도 28일(현지시간) 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했다.

연준은 전날부터 이날까지 이틀간 열린 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 후 이같이 기준금리를 유지하기로 결정했다고 밝혔다. 지난해 9월과 10월, 12월에 연속으로 0.25%포인트씩 3차례 연속으로 기준금리를 내렸던 연준의 인하 행진은 이로써 멈추게 됐다. 트럼프 대통령의 대대적인 관세 도입으로 인한 인플레이션 위험이 아직 가시지 않았다고 판단해 속도 조절에 나선 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 전날 아이오와주에서 한 경제 연설에서 제롬 파월 연준 의장 후임을 “곧 발표할 것”이며 새 의장 체제에선 “금리가 크게 내려가는 걸 보게 될 것”이라며 금리 인하를 또다시 압박한 바 있다.

연준은 그러나 “이용 가능한 지표들은 경제활동이 견실한 속도로 확장돼왔음을 시사한다”면서도 “실업률은 안정화 조짐을 보이지만 고용 증가는 여전히 낮은 수준이며, 인플레이션은 다소 높은 수준을 유지하고 있다”고 금리 동결 배경을 설명했다. 연준은 또 ‘최대 고용과 2% 수준의 인플레이션’이라는 양대 목표와 관련해 “경제 전망에 대한 불확실성은 여전히 높은 상태”라며 “실업률 억제와 인플레이션 관리에 대한 위험에 주의를 기울이고 있다고 밝혔다.

파월 연준 의장은 기준금리 발표 후 기자회견에서 미국 경제는 안정세 있는 실업률을 바탕으로 “2026년을 견고한 기반 위에서 맞이하고 있다”며 지금의 금리 수준은 연준의 “양대 목표 사이에 직면한 위험에 대응할 수 있는 좋은 위치”라고 설명했다. 그는 “투표권을 보유하지 않은 위원들을 포함해 위원회 내 금리 동결에 대한 광범위한 지지가 있었다”며 “다음번 금리 조정이 금리 인상일 것을 기본 전망으로 보는 사람은 아무도 없다”고 했다.

연준의 금리 결정은 이번에도 만장일치를 이루진 못했다. 투표권을 가진 12명 위원 중 파월 의장 등 10명이 금리 동결 조처에 찬성했다. 반면 스티븐 마이런, 크리스토퍼 월러 등 연준 이사 2명은 회의에서 0.25%포인트 인하를 선호하며 금리 동결에 반대했다고 연준은 전했다. 마이런 이사는 트럼프 정부의 백악관 국가경제자문위원장을 지냈고, 윌러 이사는 트럼프 대통령이 고려 중인 차기 연준 의장 후보 4명 중 1명이다.

파월 의장은 이날 회견에서 후임자에게 어떤 조언을 해주고 싶냐는 질문에 “선출직 정치에 휘말리지 말라”고 답하기도 했다. 그는 연준이 민주적 책임을 져야 할 필요성을 강조하며 “이는 매우 열심히 노력해야 하는 일이고, 나 역시 그 점에서 큰 노력을 기울여 왔다”고 말했다.

파월 의장은 “연준의 독립성을 유지하는 데 강하게 헌신하고 있다”고도 강조했다. 그는 “만약 사람들이 우리가 특정 집단을 이롭게 하려는 것이 아니라, 대중 모두에게 무엇이 최선인지 평가한 결과에 따라서만 결정을 내리고 있다는 믿음을 잃게 된다면 신뢰를 유지하기가 어려워질 것”이라며 “우리는 신뢰를 잃지 않았고, 앞으로도 잃지 않으리라고 믿는다”고 말했다.