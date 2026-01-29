뉴욕증시 혼조 마감···미 기준금리는 동결

다우지수 0.02%↑…S&P 500 0.01%↓ 나스닥 0.17%↑…미 기준금리는 동결

뉴욕증시의 3대 주가지수가 혼조로 마감했다. 미국 기준금리는 동결됐다.

28일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 12.19포인트(0.02%) 오른 49,015.60에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 0.57포인트(0.01%) 밀린 6,978.03, 나스닥종합지수는 40.35포인트(0.17%) 오른 23,857.45에 장을 마쳤다.

S&P500 지수는 장중 7,002.28까지 뛰며 처음으로 7,000 고지를 밟았다. 2024년 11월 처음으로 6,000선을 돌파한 지 약 1년 2개월 만이다.

다우 지수도 이달 49,633.35에 전고점을 형성하며 50,000선을 눈앞에 두고 있다. 인공지능(AI) 및 반도체주에 대한 강한 열기와 경기민감주로 순환매가 이어질 것이라는 전망 속에 다우 지수도 50,000선을 조만간 돌파할 것이라는 기대가 강하다.

AI 및 반도체주 위주의 필라델피아 반도체지수는 이날도 2% 넘게 급등하며 시장의 기대감을 반영했다.

주요 반도체 기업이 호실적을 내놓으면서 증시에 순풍을 불어넣었다.

시게이트테크놀로지는 예상을 웃돈 호실적에 주가가 19% 넘게 급등했다. 마이크론테크놀러지도 메모리 품귀 현상이 지속되면서 주가가 6.10% 뛰었다.

인텔은 엔비디아와 애플이 TSMC에 대한 의존도를 낮추기 위해 물량을 배분할 수 있다는 전망으로 주가가 11% 급등했다.

이틀간 진행됐던 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에선 예상대로 기준금리가 동결되면서 시장이 별다른 영향을 받지 않았다.

FOMC는 연방기금금리(FFR) 목표 범위를 3.50~3.75%로 유지하기로 결정했다. 지난해 9월부터 12월까지 3회 연속 25bp씩 인하한 이후 숨을 고르는 흐름이었다.

이번 성명에선 미국 경제 활동과 고용에 대한 평가가 더 낙관적으로 변했다는 점이 눈에 띈다.

경제활동에 대한 기존 평가는 ‘완만한(moderate)’이었으나 이번엔 ‘견고한(solid)’으로 바뀌었다. 또 고용 하방 위험에 대한 우려도 성명에서 삭제됐으며 실업률도 안정화 조짐을 보이고 있다고 FOMC는 판단했다.