삼성전자 오늘 4분기 실적 공개…반도체 부문 영업이익 역대 최대 전망

디바이스솔루션 17조원 영업이익 추산 SK하이닉스도 올해 사업 전략 제시

삼성전자가 29일 지난해 4분기 및 연간 성적표를 공개한다.

지난해 하반기부터 본격화한 메모리 가격 급등과 고대역폭 메모리(HBM) 경쟁력 회복 등에 힘입어 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문 영업이익이 역대 최대인 17조원 안팎에 이를 것으로 보인다.

전날 역대 최대 실적을 발표한 SK하이닉스도 이날 기업설명회를 열어 올해 사업 전망과 계획을 내놓을 예정이다.

관련 업계에 따르면 삼성전자는 이날 지난해 4분기 및 연간 확정 실적과 함께 사업부별 세부 실적을 발표한다.

앞서 지난 8일 공시한 잠정 실적에 따르면 삼성전자의 연결 기준 작년 4분기 매출과 영업이익은 각각 93조원, 20조원으로 집계됐다. 이는 전 분기와 비교하면 각각 8.1%, 64.3% 증가한 수준이다.

삼성전자는 1차 반도체 초호황기였던 2018년 3분기 17조5700억원 이후 7년여 만에 최대 분기 영업이익 기록을 경신했다. 동시에 국내 기업 최초로 분기 영업이익 20조원 기록을 세웠다.

지난해 연간 누적 영업이익은 43조5300억원으로 집계됐다. 2018년 58조8900억원, 2017년 53조6500억원, 2021년 51조6300억원 이후 역대 네 번째로 높은 수치다.

지난해 4분기 매출 역시 분기 사상 최대 기록이었다. 지난해 전체 매출은 332조7700억원으로, 2022년 302조2300억원 이후 3년 만에 역대 최대 연간 매출 기록을 갈아치웠다.

단연 메모리 반도체를 중심으로 한 DS 부문의 호실적이 전체 실적을 이끌었다.

증권가는 DS 부문의 4분기 영업익이 16조원을 넘어섰고, 이 중 메모리 사업부의 이익만 17조원을 웃돌 것으로 추산했다. 시스템LSI와 파운드리 등 비메모리 사업부는 가동률이 상승했으나 수익성 개선은 더딘 모습으로 1조원가량의 적자를 본 것으로 추산됐다.

삼성디스플레이도 애플 아이폰 판매 호조와 함께 유기발광다이오드(OLED) 패널 공급이 증가하면서 2조원 가까운 이익을 거둔 것으로 보인다.

세트 사업을 맡은 디바이스경험(DX) 부문은 전방 수요 부진과 메모리 반도체의 원가 부담 영향으로 부진했다.

모바일경험(MX) 사업부 영업익은 전 분기 3조6천억원에서 4분기 1조5천억원 안팎으로 줄어든 것으로 분석되고, 가전과 TV 사업을 맡고 있는 DA·VD 사업부는 판매 부진 속 소폭 적자를 본 것으로 추산됐다.

한편 SK하이닉스도 이날 기업설명회를 열어 지난해 4분기 및 연간 실적 세부 내용과 함께 올해 사업 전략을 설명한다.

전날 발표한 지난해 4분기와 연간 실적은 역대 최고 기록을 또다시 경신했다. 연간 매출액은 97조1467억원으로 46.8% 증가했고, 영업이익은 47조2063억원으로 101.2% 증가했다.

4분기 매출액은 32조8267억원으로 66.1% 증가했고, 영업이익은 19조1696억원으로 137.2% 증가했다. 분기와 연간, 영업이익과 매출액 모두 역대 최대 기록이었다.