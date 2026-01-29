창간 80주년 경향신문

삼성전자 지난해 영업이익 43.6조…전년보다 33% 증가

경향신문

본문 요약

삼성전자가 지난해 4분기 반도체 사업에서 16조4000억원의 영업이익을 기록했다.

이 분기 매출과 순이익은 각각 93조8374억원과 19조6417억원이었다.

이로써 삼성전자는 분기 매출과 영업익 모두 역대 최고 기록을 경신했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

삼성전자 지난해 영업이익 43.6조…전년보다 33% 증가

입력 2026.01.29 07:57

수정 2026.01.29 08:03

  • 이정호 기자

4분기 반도체 16조4000억원 영업이익

지난해 매출 333조6059억원…10.9% ↑

서울 서초구 삼성전자 사옥 모습. 연합뉴스

삼성전자가 지난해 4분기 반도체 사업에서 16조4000억원의 영업이익을 기록했다.

삼성전자는 연결 기준 지난해 영업이익이 43조6011억원으로 전년보다 33.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다.

매출은 333조6059억원으로 전년 대비 10.9% 증가했다. 순이익은 45조2068억원으로 31.2% 늘었다.

연간 매출은 역대 최대 기록이고, 영업익은 2018년(58조8900억원), 2017년(53조6500억원), 2021년(51조6300억원) 이후 역대 4위 기록이다.

4분기 영업이익은 20조737억원으로 전년 동기보다 209.2% 늘었다. 이 분기 매출과 순이익은 각각 93조8374억원과 19조6417억원이었다.

이로써 삼성전자는 분기 매출과 영업익 모두 역대 최고 기록을 경신했다.

삼성전자는 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문의 HBM 등 고부가 제품 판매 확대와 메모리 가격 상승 등에 힘입어 역대 최대 실적을 달성했다. 4분기 DS 부문은 매출 44조원, 영업익 16조4000억원을 기록했다.

