미 국무 “이란 시위 재점화 할 것”···군사 옵션에는 ‘신중론’

마코 루비오 미국 국무부 장관은 28일(현지시간) 이란의 반정부 시위가 “잠시 잦아들었을 수는 있지만 앞으로 재점화할 것”이라고 말했다.

CNN 등에 따르면 루비오 장관은 이날 연방 상원 외교위원회 ‘베네수엘라 청문회’에 출석해 “이란 정권은 지금까지 중 가장 취약한 상태”라며 이같이 밝혔다. 이어 “그들이 직면한 핵심 문제는 과거에 다른 사안들로 일어났던 시위들과 달리 시위대의 핵심적 불만을 해결할 방법이 없다는 점”이라며 “그건 바로 경제가 붕괴 상태라는 것”이라고 말했다.

루비오 장관은 중동으로 이동시키는 미 함대의 군사 행동 옵션으로는 이란의 도발 징후에 맞선 ‘선제적 방어론’을 제시했다. 그는 이란 주변에 3만~4만명의 미군이 주둔하고 있다면서 “어떤 계기로 어느 시점에 이란 정권이 그 지역에 있는 우리 병력 주둔지를 공격하기로 결정할 가능성에 대비해야 한다”고 말했다.

이어 “대통령은 항상 선제적 방어 옵션을 보유하고 있다”며 “그 지역에 대응할 수 있는 군사 태세를 갖추는 게 현명하고 신중한 판단”이라고 했다. 다만 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자가 축출되는 상황에 대해서는 “(그가 물러날 경우) 누가 권력을 장악할지는 아무도 모른다”며 “그 후에 무슨 일이 벌어질지 간단하게 답변할 수 있는 사람은 아무도 없을 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 SNS 트루스소셜에 “거대한 함대가 이란으로 향하고 있다”며 “위대한 에이브러햄 링컨 항공모함을 필두로 한 함대는 베네수엘라에 보냈던 것보다 더 큰 규모”라고 적었다. 이어 “베네수엘라와 마찬가지로 함대는 필요하다면 신속하고 폭력적으로 임무를 즉각 수행할 수 있으며 준비돼 있고 의지가 있다”고 강조했다.