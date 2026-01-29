창간 80주년 경향신문

미 국무 “이란 시위 재점화 할 것”···군사 옵션에는 ‘신중론’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

마코 루비오 미국 국무부 장관은 28일 이란의 반정부 시위가 "잠시 잦아들었을 수는 있지만 앞으로 재점화할 것"이라고 말했다.

루비오 장관은 중동으로 이동시키는 미 함대의 군사 행동 옵션으로는 이란의 도발 징후에 맞선 '선제적 방어론'을 제시했다.

그는 이란 주변에 3만~4만명의 미군이 주둔하고 있다면서 "어떤 계기로 어느 시점에 이란 정권이 그 지역에 있는 우리 병력 주둔지를 공격하기로 결정할 가능성에 대비해야 한다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미 국무 “이란 시위 재점화 할 것”···군사 옵션에는 ‘신중론’

입력 2026.01.29 07:58

  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

마코 루비오 미국 국무부 장관이 28일(현지시간) 연방 상원 외교위원회에서 열린 베네수엘라 청문회에 출석해 발언하고 있다. UPI연합뉴스

마코 루비오 미국 국무부 장관이 28일(현지시간) 연방 상원 외교위원회에서 열린 베네수엘라 청문회에 출석해 발언하고 있다. UPI연합뉴스

마코 루비오 미국 국무부 장관은 28일(현지시간) 이란의 반정부 시위가 “잠시 잦아들었을 수는 있지만 앞으로 재점화할 것”이라고 말했다.

CNN 등에 따르면 루비오 장관은 이날 연방 상원 외교위원회 ‘베네수엘라 청문회’에 출석해 “이란 정권은 지금까지 중 가장 취약한 상태”라며 이같이 밝혔다. 이어 “그들이 직면한 핵심 문제는 과거에 다른 사안들로 일어났던 시위들과 달리 시위대의 핵심적 불만을 해결할 방법이 없다는 점”이라며 “그건 바로 경제가 붕괴 상태라는 것”이라고 말했다.

루비오 장관은 중동으로 이동시키는 미 함대의 군사 행동 옵션으로는 이란의 도발 징후에 맞선 ‘선제적 방어론’을 제시했다. 그는 이란 주변에 3만~4만명의 미군이 주둔하고 있다면서 “어떤 계기로 어느 시점에 이란 정권이 그 지역에 있는 우리 병력 주둔지를 공격하기로 결정할 가능성에 대비해야 한다”고 말했다.

이어 “대통령은 항상 선제적 방어 옵션을 보유하고 있다”며 “그 지역에 대응할 수 있는 군사 태세를 갖추는 게 현명하고 신중한 판단”이라고 했다. 다만 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자가 축출되는 상황에 대해서는 “(그가 물러날 경우) 누가 권력을 장악할지는 아무도 모른다”며 “그 후에 무슨 일이 벌어질지 간단하게 답변할 수 있는 사람은 아무도 없을 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 SNS 트루스소셜에 “거대한 함대가 이란으로 향하고 있다”며 “위대한 에이브러햄 링컨 항공모함을 필두로 한 함대는 베네수엘라에 보냈던 것보다 더 큰 규모”라고 적었다. 이어 “베네수엘라와 마찬가지로 함대는 필요하다면 신속하고 폭력적으로 임무를 즉각 수행할 수 있으며 준비돼 있고 의지가 있다”고 강조했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글