고2 여학생서 ‘전자담배 사용률’ 첫 역전···청소년 13.5%만 ‘하루 60분 신체활동’

질병청 ‘청소년건강패널조사’ 보고서 흡연 경험률 고2 때 9.59%까지 상승 첫 음주 시점은 ‘중1 진급 때’ 15.6%

청소년들의 건강 지표가 학년이 올라갈수록 뚜렷하게 악화하는 것으로 나타났다. 특히 고등학교 2학년 여학생의 경우 액상형 전자담배 사용률이 처음으로 일반 담배를 앞지르는 등 흡연 양상이 변화하고 있어 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

29일 질병관리청의 ‘청소년건강패널조사(2025) 최종결과보고서’를 보면, 흡연·음주·식생활·신체활동 등 주요 건강 행태는 학년이 높아질수록 전반적으로 나빠지는 경향을 보였다. 이번 조사는 2019년 당시 초등학교 6학년이었던 학생 5051명을 대상으로 패널을 구성해 고교 졸업 후 3년까지 총 10년간 매년 추적 조사하는 장기 프로젝트다.

흡연 경험률은 초등학교 6학년 0.35%에서 중학교 3학년 3.93%, 고등학교 1학년 6.83%로 증가한 뒤 고등학교 2학년에는 9.59%까지 상승했다. 특히 고등학교 2학년 여학생의 현재 사용률에서는 액상형 전자담배(1.54%)가 일반 담배(1.33%)를 처음으로 앞질렀다.

음주 경험도 늘었다. 평생 한두 모금이라도 술을 마셔본 경험률은 60.8%였고, 한 잔 이상 마신 경험률도 33.7%에 달했다. 음주 신규 경험률은 중학교 1학년 진급 시점에 15.6%로 가장 높았다.

아침 결식률은 33.0%로 전년보다 4.0%포인트 증가했다. 반면 과일·채소·우유 및 유제품 섭취율은 모두 감소해 영양 불균형이 심화했다.

하루 60분 이상 신체활동 실천율은 13.5%에 그쳤고, 스마트폰 과의존 경험률은 35.1%, 중등도 이상의 불안 장애 경험률은 8.0%로 조사됐다.

이러한 건강 행태 변화에는 주변 환경의 영향이 컸다. 흡연·음주에 관대한 친구가 있거나 가정 내 흡연·음주 환경이 조성된 경우, 청소년이 유해 행태를 시작할 가능성이 높아진 것으로 분석됐다.

질병관리청은 “청소년기 건강 습관은 평생 건강을 좌우하는 만큼 학교·가정·지역사회의 통합적인 대응이 필요하다”고 밝혔다.