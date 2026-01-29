창간 80주년 경향신문

고2 여학생서 ‘전자담배 사용률’ 첫 역전···청소년 13.5%만 ‘하루 60분 신체활동’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

우리나라 청소년들의 건강 지표가 학년이 올라갈수록 뚜렷하게 악화하는 것으로 나타났다.

특히 고등학교 2학년 여학생의 경우 액상형 전자담배 사용률이 처음으로 일반 담배를 앞지르는 등 흡연 양상이 변화하고 있어 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

29일 질병관리청의 '청소년건강패널조사 최종결과보고서'에 따르면 흡연·음주·식생활·신체활동 등 주요 건강 행태는 학년이 높아질수록 전반적으로 나빠지는 경향을 보였다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

고2 여학생서 ‘전자담배 사용률’ 첫 역전···청소년 13.5%만 ‘하루 60분 신체활동’

입력 2026.01.29 08:05

수정 2026.01.29 09:52

펼치기/접기
  • 백민정 기자

  • 기사를 재생 중이에요

질병청 ‘청소년건강패널조사’ 보고서

흡연 경험률 고2 때 9.59%까지 상승

첫 음주 시점은 ‘중1 진급 때’ 15.6%

휴대전화를 보고 있는 청소년들. 연합뉴스

휴대전화를 보고 있는 청소년들. 연합뉴스

청소년들의 건강 지표가 학년이 올라갈수록 뚜렷하게 악화하는 것으로 나타났다. 특히 고등학교 2학년 여학생의 경우 액상형 전자담배 사용률이 처음으로 일반 담배를 앞지르는 등 흡연 양상이 변화하고 있어 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

29일 질병관리청의 ‘청소년건강패널조사(2025) 최종결과보고서’를 보면, 흡연·음주·식생활·신체활동 등 주요 건강 행태는 학년이 높아질수록 전반적으로 나빠지는 경향을 보였다. 이번 조사는 2019년 당시 초등학교 6학년이었던 학생 5051명을 대상으로 패널을 구성해 고교 졸업 후 3년까지 총 10년간 매년 추적 조사하는 장기 프로젝트다.

흡연 경험률은 초등학교 6학년 0.35%에서 중학교 3학년 3.93%, 고등학교 1학년 6.83%로 증가한 뒤 고등학교 2학년에는 9.59%까지 상승했다. 특히 고등학교 2학년 여학생의 현재 사용률에서는 액상형 전자담배(1.54%)가 일반 담배(1.33%)를 처음으로 앞질렀다.

음주 경험도 늘었다. 평생 한두 모금이라도 술을 마셔본 경험률은 60.8%였고, 한 잔 이상 마신 경험률도 33.7%에 달했다. 음주 신규 경험률은 중학교 1학년 진급 시점에 15.6%로 가장 높았다.

아침 결식률은 33.0%로 전년보다 4.0%포인트 증가했다. 반면 과일·채소·우유 및 유제품 섭취율은 모두 감소해 영양 불균형이 심화했다.

하루 60분 이상 신체활동 실천율은 13.5%에 그쳤고, 스마트폰 과의존 경험률은 35.1%, 중등도 이상의 불안 장애 경험률은 8.0%로 조사됐다.

이러한 건강 행태 변화에는 주변 환경의 영향이 컸다. 흡연·음주에 관대한 친구가 있거나 가정 내 흡연·음주 환경이 조성된 경우, 청소년이 유해 행태를 시작할 가능성이 높아진 것으로 분석됐다.

질병관리청은 “청소년기 건강 습관은 평생 건강을 좌우하는 만큼 학교·가정·지역사회의 통합적인 대응이 필요하다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글