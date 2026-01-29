30대 그룹 시총 8개월새 102%↑…삼성전자·SK하이닉스 주도

한국CXO연구소 분석…삼성 시총 1368조원

코스피와 코스닥이 나란히 사상 최고치를 경신한 가운데 국내 30대 그룹의 시가총액이 불과 8개월 만에 두 배 이상 불어난 것으로 나타났다.

29일 기업분석 전문 한국CXO연구소는 30대 그룹 시가총액을 이재명 대통령이 취임한 지난해 6월4일과 올해 1월27일을 기준으로 비교한 결과 이같이 집계됐다고 밝혔다.

30대 그룹의 전체 시가총액은 1680조원에서 3404조원으로 102.6% 증가했다. 약 8개월 만에 1724조원이 불어난 셈이다.

특히 삼성은 시총이 592조원에서 1368조원으로 늘며 국내 그룹 가운데 처음으로 ‘시총 1000조원대’에 진입했다.

SK도 같은 기간 238조원에서 732조원으로 늘며 증가율 206.8%를 기록해 30대 그룹 가운데 가장 높은 성장률을 보였다.

이 밖에 현대차그룹(149조원→291조원), LG(130조원→184조원), HD현대(105조원→160조원) 등이 나란히 시총 100조원 이상 그룹에 이름을 올렸고, 한화도 95조원에서 150조원으로 늘며 시총 100조원대에 합류했다.

증가율 기준으로 보면 SK에 이어 삼성이 131.0% 늘었다. 이어 두산(97.9%), 미래에셋(95.2%), 현대차(95.0%) 순이었다.

증가액 기준으로는 삼성이 775조원으로 가장 컸고, SK(493조원), 현대차(141조원)가 뒤를 이었다.

반면 HMM은 같은 기간 시총이 약 18% 감소해 부진한 흐름을 보였다.

SM(14.7%↓), DL(13.2%↓), 한진(11%↓), HDC(10.3%↓)도 8개월 사이 시총이 10% 이상 줄어들었다.