삼성전자 작년 4분기 영업이익 20조원 돌파…연간 매출 333조원 역대 최대

경향신문

본문 요약

삼성전자가 2025년 4분기 반도체 사업에서 16조4000억원의 영업이익을 거뒀다.

삼성전자는 연결 기준 지난해 4분기 매출은 1년 전보다 23.8% 증가한 93조8374억원, 영업이익은 209.2% 증가한 20조737억원으로 집계됐다고 29일 밝혔다.

반도체 사업 매출은 이 기간 44조원, 영업이익 16조4000억원을 기록했다.

삼성전자 작년 4분기 영업이익 20조원 돌파…연간 매출 333조원 역대 최대

입력 2026.01.29 08:30

수정 2026.01.29 10:15

  최민지 기자

문재원 기자

문재원 기자

삼성전자가 2025년 4분기 반도체 사업에서 16조4000억원의 영업이익을 거뒀다. 전체 분기 영업이익은 20조원을 넘겼다. 한국 기업 최초 기록이다.

삼성전자는 연결 기준 지난해 4분기 매출은 1년 전보다 23.8% 증가한 93조8374억원, 영업이익은 209.2% 증가한 20조737억원으로 집계됐다고 29일 밝혔다.

반도체 사업(MS) 매출은 이 기간 44조원, 영업이익 16조4000억원을 기록했다. 고대역폭메모리(HBM) 고부가 제품 판매 확대와 메모리 가격 상승 등에 힙입은 결과다.

스마트폰 등을 포함한 디바이스 경험(DX) 부문은 매출 44조3000억원, 영업이익 1조3000억원을 기록했다. 스마트폰 신모델 출시 효과 감소 등으로 매출이 전분기 대비 8% 감소했다.

디스플레이 부문의 매출과 영업이익은 각각 9조5000억원, 2조원으로 집계됐다.

지난해 연간 매출은 전년 대비 10.9% 증가한 333조6000억원으로 역대 최대 규모를 기록했다. 연간 영업이익은 33% 늘어난 43조6000억원을 기록했다. 지난해 인공지능(AI) 붐에 따른 범용 D램 등 반도체 수요 증가가 전체 실적을 견인했다.

삼성전자는 올해 1분기 AI 및 서버 수요 중심으로 반도체 사업의 성장세가 지속될 것으로 내다봤다. 이어 “글로벌 관세 등 매크로 환경의 불확실성을 예의주시하며 수익성 확보 중심의 안정적 경영 기조를 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

