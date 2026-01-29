이란 외무 “침략에 강경 대응, 공정한 핵 협상은 환영”

이란 정부가 28일(현지시간) 미국을 향해 “침략에 강력히 대응할 준비가 돼 있다”면서도 핵 협상에 열려있다는 뜻을 밝혔다.

아바스 아라그치 이란 외교장관은 이날 엑스에서 “우리의 용감한 군대는 방아쇠에 손가락을 얹고 사랑하는 조국과 하늘, 바다에 대한 어떠한 침략에도 즉각적이고 강력하게 대응할 준비가 돼 있다”고 밝혔다.

아라그치 장관은 “12일 전쟁에서 얻은 소중한 교훈 덕에 우리는 더 강력하고 신속하며 심도 있게 대응할 수 있게 됐다”면서도 “동시에 이란은 언제나 상호 이익이 되고 공정하며 평등한 핵 협상을 환영해왔다”고 덧붙였다. ‘12일 전쟁’은 지난해 6월 이스라엘이 테헤란 등 이란 주요 도시와 핵 시설을 공습하고 이란이 미사일로 반격한 무력충돌을 뜻한다.

아라그치 장관은 “이러한 협상은 강압, 위협, 협박 없이 동등한 입장에서 이뤄져야 하며, 이란의 평화적 핵기술에 대한 권리를 보장해야 한다”면서 “이는 핵무기 보유 금지를 보장하는 것”이라고 말했다. 이어 “핵무기는 우리 안보에 고려 대상이 아니며, 우리는 결코 핵무기 획득을 추구한 적이 없다”고 했다.

아라그치 장관의 이번 발언에 앞서 주유엔 이란대표부도 같은 날 엑스에서 “미국이 압박한다면 이란은 스스로를 방어할 것이며 전례 없는 방식으로 대응할 것”이라고 적었다. 이란대표부는 이날 ‘대규모 함대가 이란으로 향하고 있다’는 도널드 트럼프 미국 대통령의 SNS 글과 함께 “이란은 상호존중과 상호이익에 기반한 대화를 할 준비가 돼 있다”라며 이처럼 밝혔다.

트럼프 정부는 에이브러햄 링컨 항공모함 전단을 중동에 급파한 데 이어 추가로 함대를 보냈다고 공언하며 이란을 군사적으로 압박하고 있다. 트럼프 대통령은 이날 아이오와주 연설에서 “바로 지금 또 다른 아름다운 함대가 이란을 향해 아름답게 항해 중”이라며 “그들(이란)이 (미국과) 협상하길 희망한다”고 말했다. 이는 미군이 핵 추진 항공모함 USS 에이브러햄 링컨을 중심으로 대규모 미 해군 전력을 중동에 배치했다고 발표한 지 하루 만에 나온 발언으로, 링컨함에 이어 추가 해군 전력을 이란 주변에 투입한다는 뜻으로 해석됐다.

트럼프 대통령은 이후 SNS 트루스소셜에 “거대한 함대가 이란으로 향하고 있다”며 “위대한 에이브러햄 링컨 항공모함을 필두로 한 함대는 베네수엘라에 보냈던 것보다 더 큰 규모”라고 적었다. 이어 “베네수엘라와 마찬가지로, 함대는 필요하다면 신속하고 폭력적으로 임무를 즉각 수행할 수 있으며 준비돼 있고 의지가 있다”고 덧붙였다.