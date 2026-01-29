창간 80주년 경향신문

[속보]김경, 경찰 네 번째 출석 “심려 끼쳐 죄송”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강선우 무소속 의원에게 '1억 공천헌금'을 건넨 의혹을 받는 김경 전 서울시의원이 경찰에 네 번째로 출석했다.

앞서 경찰은 선거관리위원회로부터 김 전 시의원과 전직 시의회 관계자 등에 대한 신고를 접수했다.

경찰은 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 전 시의원과 이 관계자가 금품을 줄 또 다른 민주당 국회의원을 누구로 할 지 논의하는 것으로 보이는 내용의 녹음 파일을 확보했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]김경, 경찰 네 번째 출석 “심려 끼쳐 죄송”

입력 2026.01.29 10:06

수정 2026.01.29 10:09

펼치기/접기
  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김경 전 서울시의원이 29일 서울경찰청 공공범죄수사대에서 경찰 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 서울신문

김경 전 서울시의원이 29일 서울경찰청 공공범죄수사대에서 경찰 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 서울신문

강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원에게 ‘1억 공천헌금’을 건넨 의혹을 받는 김경 전 서울시의원이 경찰에 네 번째로 출석했다.

김 전 시의원은 29일 오전 9시40분쯤 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 조사를 위해 출석했다.

경찰의 김 전 시의원 소환조사는 이번이 네 번째다. 앞서 경찰은 지난해 말 ‘김 전 시의원이 1억원의 공천 헌금을 강 의원 측에 건넸다’는 강 의원과 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원의 대화 녹음이 공개된 이후부터 김 전 시의원을 세 차례 불러 조사했다. 지난 24일에는 김 전 시의원의 자택과 의원회관 사무실 등 5곳에 대해 압수수색을 벌이는 등 연일 강제수사를 이어오고 있다.

이날 조사는 김 전 시의원의 또 다른 공천헌금 전달 의혹이 불거진 뒤 진행되는 것이다. 앞서 경찰은 선거관리위원회로부터 김 전 시의원과 전직 시의회 관계자 등에 대한 신고를 접수했다. 경찰은 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 전 시의원과 이 관계자가 금품을 줄 또 다른 민주당 국회의원을 누구로 할 지 논의하는 것으로 보이는 내용의 녹음 파일을 확보했다.

경찰은 지난 28일에는 김성열 전 개혁신당 최고위원도 불러 조사했다. 경찰이 확보한 녹음 파일 중에는 김 전 시의원과 김 전 최고위원이 강서구청장 보궐선거 공천을 두고 논의한 내용도 포함된 것으로 알려졌다. 김 전 최고위원은 강서구청장 보궐선거 당시 노웅래 민주당 의원 보좌진이었다.

김 전 시의원은 이날 출석하면서 “국민 여러분께 심려를 끼쳐 너무 죄송하다”며 “지금 할 수 있는 것은 조사에 성실히 임하는 것뿐이라고 생각한다. 죄송하다”고 말했다. 김 전 시의원은 ‘강선우 의원 외 의원에게 후원한 적이 있나’, ‘김성열 전 최고위원과 공천 헌금 상담한 적 있나’ 등 질문에는 답하지 않았다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글