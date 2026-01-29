[속보]김경, 경찰 네 번째 출석 “심려 끼쳐 죄송”

강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원에게 ‘1억 공천헌금’을 건넨 의혹을 받는 김경 전 서울시의원이 경찰에 네 번째로 출석했다.

김 전 시의원은 29일 오전 9시40분쯤 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 조사를 위해 출석했다.

경찰의 김 전 시의원 소환조사는 이번이 네 번째다. 앞서 경찰은 지난해 말 ‘김 전 시의원이 1억원의 공천 헌금을 강 의원 측에 건넸다’는 강 의원과 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원의 대화 녹음이 공개된 이후부터 김 전 시의원을 세 차례 불러 조사했다. 지난 24일에는 김 전 시의원의 자택과 의원회관 사무실 등 5곳에 대해 압수수색을 벌이는 등 연일 강제수사를 이어오고 있다.

이날 조사는 김 전 시의원의 또 다른 공천헌금 전달 의혹이 불거진 뒤 진행되는 것이다. 앞서 경찰은 선거관리위원회로부터 김 전 시의원과 전직 시의회 관계자 등에 대한 신고를 접수했다. 경찰은 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 전 시의원과 이 관계자가 금품을 줄 또 다른 민주당 국회의원을 누구로 할 지 논의하는 것으로 보이는 내용의 녹음 파일을 확보했다.

경찰은 지난 28일에는 김성열 전 개혁신당 최고위원도 불러 조사했다. 경찰이 확보한 녹음 파일 중에는 김 전 시의원과 김 전 최고위원이 강서구청장 보궐선거 공천을 두고 논의한 내용도 포함된 것으로 알려졌다. 김 전 최고위원은 강서구청장 보궐선거 당시 노웅래 민주당 의원 보좌진이었다.

김 전 시의원은 이날 출석하면서 “국민 여러분께 심려를 끼쳐 너무 죄송하다”며 “지금 할 수 있는 것은 조사에 성실히 임하는 것뿐이라고 생각한다. 죄송하다”고 말했다. 김 전 시의원은 ‘강선우 의원 외 의원에게 후원한 적이 있나’, ‘김성열 전 최고위원과 공천 헌금 상담한 적 있나’ 등 질문에는 답하지 않았다.