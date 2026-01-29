창간 80주년 경향신문

김병기 무소속 의원의 쿠팡 인사개입 의혹 등 업무방해 혐의를 수사 중인 경찰이 쿠팡 본사 등을 압수수색하고 나섰다.

경찰은 김 의원이 쿠팡 경영진에게 영향력을 행사해 인사에 개입했는지 여부를 중심으로 업무방해 혐의를 수사하고 있다.

김 의원은 과거 쿠팡 경영진을 만나 쿠팡에 근무 중인 자신의 전직 보좌진 출신 직원들에게 인사상 불이익을 줄 것을 요구했다는 의혹을 받는다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

[속보]경찰, 쿠팡 본사 압수수색···‘김병기 쿠팡 인사 개입 의혹’ 관련

입력 2026.01.29 10:11

수정 2026.01.29 10:17

  • 백민정 기자

김 의원, 작년 국감 앞두고 경영진 만나

‘전직 보좌진 출신들에 불이익’ 요구 의혹

김병기 무소속 의원(전 더불어민주당)이 지난 19일 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등에 관한 입장 표명 기자회견을 마치고 퇴장하고 있다. 권도현 기자

김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원의 쿠팡 인사개입 의혹 등 업무방해 혐의를 수사 중인 경찰이 쿠팡 본사 등을 압수수색하고 나섰다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 29일 오전 9시40분부터 쿠팡 본사 사무실 등 2곳에 대해 압수수색을 벌이고 있다고 밝혔다.

경찰은 김 의원이 쿠팡 경영진에게 영향력을 행사해 인사에 개입했는지 여부를 중심으로 업무방해 혐의를 수사하고 있다. 김 의원은 과거 쿠팡 경영진을 만나 쿠팡에 근무 중인 자신의 전직 보좌진 출신 직원들에게 인사상 불이익을 줄 것을 요구했다는 의혹을 받는다.

앞서 김 의원은 지난해 9월 국회 국정감사를 앞두고 박대준 전 쿠팡 대표와 안병기 대외협력총괄부사장 등 쿠팡 관계자들과 서울 여의도의 한 호텔에서 점심을 먹었다. 이 자리에서 김 의원이 쿠팡에 재직 중인 자신의 전직 보좌관들 인사 문제를 언급하며 영향력을 행사하려 했다는 의혹이 제기됐다.

실제 이후 이들 직원이 해외 발령을 받거나 해고되는 등 인사상 불이익을 당하면서, 김 의원이 인사 조치를 요구한 것 아니냐는 의혹이 불거졌다. 전직 보좌관들은 언론을 통해 김 의원의 비위 의혹을 잇따라 폭로했다.

