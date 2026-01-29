[속보]경찰, 쿠팡 본사 압수수색···‘김병기 쿠팡 인사 개입 의혹’ 관련

김 의원, 작년 국감 앞두고 경영진 만나 ‘전직 보좌진 출신들에 불이익’ 요구 의혹

김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원의 쿠팡 인사개입 의혹 등 업무방해 혐의를 수사 중인 경찰이 쿠팡 본사 등을 압수수색하고 나섰다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 29일 오전 9시40분부터 쿠팡 본사 사무실 등 2곳에 대해 압수수색을 벌이고 있다고 밝혔다.

경찰은 김 의원이 쿠팡 경영진에게 영향력을 행사해 인사에 개입했는지 여부를 중심으로 업무방해 혐의를 수사하고 있다. 김 의원은 과거 쿠팡 경영진을 만나 쿠팡에 근무 중인 자신의 전직 보좌진 출신 직원들에게 인사상 불이익을 줄 것을 요구했다는 의혹을 받는다.

앞서 김 의원은 지난해 9월 국회 국정감사를 앞두고 박대준 전 쿠팡 대표와 안병기 대외협력총괄부사장 등 쿠팡 관계자들과 서울 여의도의 한 호텔에서 점심을 먹었다. 이 자리에서 김 의원이 쿠팡에 재직 중인 자신의 전직 보좌관들 인사 문제를 언급하며 영향력을 행사하려 했다는 의혹이 제기됐다.

실제 이후 이들 직원이 해외 발령을 받거나 해고되는 등 인사상 불이익을 당하면서, 김 의원이 인사 조치를 요구한 것 아니냐는 의혹이 불거졌다. 전직 보좌관들은 언론을 통해 김 의원의 비위 의혹을 잇따라 폭로했다.