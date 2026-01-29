‘찾아가는 민원해결’ 31개 시·군 순회 마친 김동연···접수 민원 300건 중 70% 해결·추진 중

김동연 경기지사가 도내 31개 시군을 모두 찾아가는 민생경제 현장투어 ‘달달버스(달려간 곳마다 달라집니다)’ 대장정을 마무리했다.

경기도는 지난해 8월 20일부터 시작한 달달버스가 전날 구리시 방문 일정을 끝으로 모두 마무리됐다고 29일 밝혔다.

그동안 김 지사가 이동한 거리는 총 3200㎞로, 6400여명의 도민을 만나 직접 민원을 청취했다.

김 지사가 직접 청취한 민원은 약 300건이다. 현재까지 접수된 민원의 70% 가량이 완료됐거나 추진 중이라고 경기도는 밝혔다.

첫 일정이었던 지난해 8월 김 지사는 미국과의 관세 문제로 우려가 깊었던 자동차·부품 기업 관계자들을 만나 이들의 의견을 들었다.

이 자리에서 참석자들은 “중소기업이 각종 지원책에 쉽게 다가갈 수 있도록 지원 문턱을 낮춰달라”고 요청했다. 경기도는 8일만인 8월 28일 현장 수요 맞춤형 관세피해 기업 지원 대책을 내놨다.

지난해 8월 26일 양주시 청년 창업자 간담회에서는 온라인 판매, 제조, 기술 창업 등 다양한 분야의 청년 대표들의 건의가 잇따랐다. 경기도는 기술력 중심의 대출·보증 방식 검토, 채용 인건비 지원 강화, 중앙정부 지원과의 중복 제한 재검토 등을 시행했다.

지난해 8월 27일 남양주시 민생경제 현장투어에서는 주민들이 왕숙지구 내 지방도383호선의 도로구역 변경을 건의했다. 지방도383호선이 카카오 데이터센터 건립 사업 검토 부지를 지나고 있어 건축허가가 불가능한 상황이었다.

이에 경기도는 남양주시, LH 등 유관기관과 협의를 거쳐 지난해 12월 말 지방도383호선 도로구역 변경 결정을 고시해 올해 착공이 가능하게 됐다.

이밖에 경기도 전역 생협에서 지역화폐 사용이 가능하도록 명문화(안양), 의용소방대 정기교육 주말 신설(시흥), 기술경연대회 경비 남부와 북부 동등 분배(연천) 등이 정책으로 실현됐다.

김동연 지사는 전날 구리시에서 진행된 마지막 민생경제 현장투어를 마친 후 “31개 시군을 달리면서 받았던 여러 가지 현안 문제들을 현장에서 해결했고, 남은 부분들도 빠른 시간 내 최선을 다해 해결하도록 하겠다”면서 “2월에는 다른 형태로 달달버스 시즌2를 구상중이다. 잘 만들어서 도민들과 경기도 발전을 위한 노력을 계속하겠다”고 밝혔다.