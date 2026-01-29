창간 80주년 경향신문

한·중 관계 회복기 첫 춘절 황금연휴···경기관광공사, 중국인 관광객 적극 유치

경향신문

한·중 관계 회복기 첫 춘절 황금연휴···경기관광공사, 중국인 관광객 적극 유치

입력 2026.01.29 10:20

경기도 관광 홍보 특집페이지. 경기관광공사 제공

경기도 관광 홍보 특집페이지. 경기관광공사 제공

경기관광공사는 중국 주요 플랫폼 기업과 손잡고 이달 말부터 다음달까지 춘절 황금연휴 중국인 관광객 유치 확대를 위한 대대적 온라인 프로모션을 진행한다고 29일 밝혔다.

경기관광공사는 2026 한·중 관계 회복기에 접어든 첫 춘절 황금연휴를 앞두고 중국 최대 온라인 여행플랫폼 기업인 ‘트립닷컴그룹’과 중국 유력 방한여행 전문 플랫폼 기업인 ‘한유망’과 협업한다.

이를 통해 “가깝고 안전한 경기도에서 진짜 한국을 체험하자”는 홍보 컨셉의 ‘리얼 코리아 경기 페스타’를 개최한다. 경기관광 브랜드 홍보, 경기도 관광콘텐츠 최신 정보 소개, 경기도 관광 상품 할인 판매 등을 홍보할 예정이다.

경기관광공사는 또 중국 최대 맛집 평가 및 종합라이프 플랫폼인 ‘메이퇀’과 손잡고 ‘춘절 경기도 K-푸드 여행 캠페인’을 추진할 계획이다.

중국 개별자유여행객을 대상으로 GPS 위치 정보에 기반한 관광객 체류 장소 주변의 경기도 맛집을 소개할 예정이다.

경기관광공사는 올해 한·중 관계 회복 및 무사증 등 양국 교류 활성화가 기대되는 시점에 맞춰 MZ세대, 청소년 동반 가족여행 등 춘절 연휴 기간 2만여명의 중국인 관광객을 직접 유치한다는 계획이다.

경기관광공사 관계자는 “중국 춘절 마케팅을 시작으로 일본, 동남아, CIS 등 해외 다양한 국가 대상 맞춤형 마케팅을 적극 추진하겠다“며 ”경기관광 브랜드 가치를 높이고 고부가 외국인 유치 확대를 위해 지속 노력하겠다“고 말했다.

