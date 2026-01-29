경기도, 산업현장 안전지킴이 ‘노동안전지킴이’ 112명 공개 모집

경기도는 산업현장의 안전 사각지대를 해소하고 노동자의 생명과 건강을 보호하기 위해 ‘2026년 경기도 노동안전지킴이’ 112명을 다음달 6일까지 모집한다고 29일 밝혔다.

‘노동안전지킴이’는 제조업이나 건설공사장의 잠재된 위험요인을 발굴해 개선방법을 지도해 주는 인력이다. 경기도가 31개 시군과 협력해 2020년부터 추진해 온 사업이다.

지난해에는 112명의 지킴이들이 사업장 2만5000여개를 대상으로 10만3000여 건의 위험요인 시정을 요구했다.

올해 선발되는 지킴이들은 31개 시군에 배치돼 활동하게 된다. 신청 접수는 2월 6일 오후 6시까지 경기도 일자리재단 통합접수시스템 ‘잡아바어플라이’(apply.jobaba/net)에서 온라인으로만 가능하다.

최종 선발자는 3월 9일부터 13일까지 기본 교육을 거친 뒤 본격적인 활동에 들어갈 예정이다.

김도형 경기도 노동국장은 “노동안전지킴이는 단속보다는 예방과 개선에 초점을 맞춰 사업주의 자율개선을 이끌어내는 안전파트너”라며, “안전한 산업현장을 위해 힘써주실 역량 있는 분들의 많은 지원을 바란다”고 밝혔다.