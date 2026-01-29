구윤철 “예상대로 미 금리 동결…관세 불확실성 예의주시”

“코리아 디스카운트 넘어 코리아 프리미엄 시대 열겠다” “국내 ETF 규제 신속 개선…코스닥 경쟁력 강화”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 29일 미국 관세정책의 불확실성을 예의주시하면서 24시간 외환·금융시장 모니터링 체제를 가동하겠다고 밝혔다. 그러면서 “코리아 디스카운트 넘어 코리아 프리미엄 시대 열겠다”고 했다.

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 확대 거시경제금융회의를 열고 간밤 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 결정이 “시장 예상에 부합한다”며 이같이 밝혔다. 이날 회의에는 이창용 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장이 참석했다.

구 부총리는 “국내 금융시장은 대체로 안정적인 모습”이라면서도 “다만 미국 연방정부 셧다운 우려와 관세정책 불확실성, 지정학적 요인 등 글로벌 불확실성이 있는 만큼, 정부와 한국은행, 금융감독원 등 관계기관이 긴밀히 공조해 대외여건을 예의주시하면서 24시간 모니터링 체계를 지속 가동하겠다”고 말했다.

구 부총리는 “생산적 금융과 자본시장 선진화에 박차를 가해 코리아 디스카운트를 넘어 코리아 프리미엄 시대를 열겠다”며 “근본적인 산업경쟁력 제고를 추진하고 자본시장 체질 강화도 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

그는 “해외 증시와 비교해 비대칭적인 국내 상장지수펀드(ETF) 규제를 신속히 개선하겠다”며 “국민참여형 국민성장펀드, 기업성장집합투자기구(BDC), 국내시장 복귀계좌(RIA) 관련 세법 개정도 2월 임시국회에서 적극 추진하겠다”고 했다.

구 부총리는 “코스닥 시장 경쟁력도 강화하겠다”며 “2월 중으로 조세특례제한법 시행령 개정을 완료해 코스닥벤처펀드의 소득공제 대상 투자액 한도를 확대하고 부실기업을 신속히 퇴출해 투자자 신뢰를 제고하겠다”고 말했다.