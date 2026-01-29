셰프들이 선정한 홍콩 맛집, 어디?

홍콩관광청은 현지 마스터 셰프 50여 명이 직접 엄선한 미식 가이드 ‘테이스트 홍콩(Taste Hong Kong)’을 공개했다고 29일 밝혔다.

‘테이스트 홍콩’은 중식 요리 교육·인증 기관인 중화요리협회와 협업해 제작된 미식 가이드다. 중식 마스터 셰프 과정을 수료한 셰프들이 평소 즐겨 찾는 단골 식당과 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 추천 리스트를 구성해 홍콩 각 지역에 뿌리내린 고유의 식문화를 현지인의 시선으로 담아냈다.

이번 가이드는 전통 노포와 면 요리 전문점, 디저트 가게를 비롯해 가족이 운영하는 로컬 맛집, 감각적인 카페, 고급 호텔 레스토랑, 미쉐린 선정 파인 다이닝까지 폭넓게 담았다. 단순한 인기 순위나 수상 이력 나열을 넘어, 현지인의 일상에 녹아 있는 음식과 공간의 이야기에 주목해 홍콩 미식의 결을 입체적으로 조명했다.

가이드 제작에는 미쉐린 3스타 ‘포럼 레스토랑(Forum Restaurant)’의 아담 웡(Adam Wong) 총괄 셰프와 ‘모트32(Mott 32) 그룹’의 리 만싱(Lee Man-sing) 총괄 셰프 등 홍콩 요식 업계를 대표하는 셰프들이 대거 참여했다. 이들은 각자의 전문성과 현장에서 축적한 노하우를 바탕으로 추천 리스트를 완성했다.

아담 웡 셰프는 “홍콩 음식을 떠올리면 가장 먼저 생각나는 곳은 늘 동네 식당들”이라며 “다이파이동과 차찬텡처럼 홍콩 특유의 소규모 공간이야말로 현지인의 식생활과 홍콩 미식의 본질을 보여준다”고 말했다. 이어 “이번 가이드는 현지인들이 실제로 즐겨 찾는 식당과 지역을 중심으로 구성돼 방문객들이 홍콩을 보다 자연스럽게 경험할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

리 만싱 셰프 역시 “따뜻한 국수 한 그릇이나 친구들과 함께 나누는 훠궈처럼 일상 속에서 이어져 온 음식 문화가 홍콩 미식의 경쟁력”이라며 “‘테이스트 홍콩’에 소개된 레스토랑들은 오랜 시간 축적된 미식의 역사와 일관성, 음식에 대한 진정성을 담고 있어 홍콩이 세계적인 미식 도시로 평가받는 이유를 보여준다”고 말했다.

특히 이번 가이드는 여행객뿐 아니라 현지 주민들도 활용할 수 있도록 구성됐다. 250곳의 레스토랑을 지역별로 정리해 새로운 미식 동선을 제안하며, 주요 관광지를 넘어 홍콩 각 지역의 식문화를 따라갈 수 있도록 했다. 전통적인 웍 요리가 오가는 주방부터 골목 곳곳의 동네 식당까지 셰프들의 추천을 통해 만날 수 있다.

한편 ‘테이스트 홍콩’은 공식 웹사이트에서 지역별 영상과 지도 형태로 확인할 수 있으며, 전자책 형태의 가이드북도 내려받을 수 있다. 홍콩 내 주요 MTR 역과 버스 정류장, 관광 안내 표지판에는 QR 코드가 설치되며, 주요 관광 명소와 대형 쇼핑몰, 호텔에서는 홍보 영상이 상영될 예정이다.