암 환자에 치명 ‘근육·체중 감소’ 원인 밝혔다…GIST연구팀 세계 최초 규명

‘암 악액질’ 유도하는 특정 단백질 밝혀내 새로운 치료 전략·신약 개발 가능성 열려

국내 연구진이 암 환자의 생존율을 크게 떨어뜨리는 치명적 합병증인 근육·체중 감소의 원인을 세계 최초로 규명했다.

광주과학기술원(GIST)은 다런 윌리엄스 생명과학과 교수와 정다운 연구교수 연구팀이 ‘암 악액질’을 유발하는 세포 간 신호 전달 경로를 처음으로 규명했다고 29일 밝혔다.

암 악액질은 암세포로 전신 대사 균형이 무너지면서 근육과 체중이 계속 줄어드는 질환이다. 영양 부족에 따른 감소가 아니라 식사를 충분히 해도 체력이 회복되지 않는 것이 특징이다. 환자의 체력과 면역 기능을 급격히 떨어트리기 떄문에 항암 치료효과를 낮추고, 생존률 저하로 이어지는 원인이 된다.

암 악액질은 암이 상당히 진행된 환자의 약 80%에서 발병한다. 전체 암 사망의 20~30%와 연관된 심각한 합병증이다. 지금까지는 암 악액질을 근본적으로 치료할 수 있는 약물이나 명확한 치료 타깃이 확립되지 않았었다.

GIST 연구팀은 암세포와 암 연관 섬유아세포(CAF)가 서로 신호를 주고받는 과정에서 특정 단백질인 ‘CXCL5’의 분비가 크게 증가한다는 사실을 확인했다. 또 CXCL5가 근육 소모를 직접적으로 유도하는 핵심 인자라는 것을 세계 최초로 규명해 냈다.

연구팀은 대장암 환자로부터 직접 분리한 CAF를 활용한 실험에서 암세포 배양액으로 활성화된 CAF가 분비한 조건배양액이 근육세포 위축을 유발하는 현상을 확인했다. 특히 신호 물질 중 CXCL5가 가장 크게 증가했다.

연구팀은 CXCL5 작용을 차단하는 항체 또는 관련 경로를 억제하는 약물을 사용하자 근육 위축이 효과적으로 억제되는 것을 확인했다. 동물실험과 분자 수준 분석을 거쳐 CXCL5 차단을 통한 치료 가능성도 입증했다. 이번 발견으로 새로운 항암 치료 전략과 신약 개발 가능성이 열렸다.

연구 결과는 국제학술지 ‘저널 오브 바이오메디컬 사이언스’(Journal of Biomedical Science)에 2025년 12월 15일 온라인으로 게재됐다. 국내 및 국제 특허도 출원됐다.

다런 윌리엄스 교수는 “이번 연구는 환자 유래 CAF와 실제 종양 조직 분석을 통해, CXCL5가 근육 소모를 유도하는 핵심 인자임을 임상적으로 입증했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

정다운 연구교수는 “현재 CXCL5 발현을 억제하는 약물을 발굴 중이며, 이를 통해 급격한 근육 손실을 막고 암 환자의 생존율을 높일 수 있을 것으로 기대된다”며 “향후 면역치료제 등과의 병용 요법을 통해 암 치료 효율을 더욱 높일 수 있을 것”이라고 밝혔다.