"눈꽃이 길이 되는 곳, 대관령 옛길로 오세요"···강릉시 2월 추천 여행지 선정

경향신문

본문 요약

강원 강릉시는 2월의 추천 여행지로 '대관령 옛길'을 선정했다고 29일 밝혔다.

이에 따라 강릉시는 겨울의 매력을 가장 잘 체감할 수 있는 '대관령 옛길'을 추천 여행지로 선정했다.

'대관령 옛길'은 예로부터 숱한 사연을 간직해온 곳이다.

“눈꽃이 길이 되는 곳, 대관령 옛길로 오세요”···강릉시 2월 추천 여행지 선정

입력 2026.01.29 10:32

수정 2026.01.29 11:32

  • 최승현 기자

대관령 옛길 인근에 펼쳐진 설경. 강릉시 제공

강릉은 바다와 산악 지형을 동시에 품은 도시다.

겨울철에는 해안과 내륙의 풍경이 뚜렷한 대비를 이루는 것이 특징이다.

특히 2월의 경우 대관령을 비롯한 백두대간 고지대에 아름다운 설경이 펼쳐져 눈꽃 트레킹을 즐기기 좋은 시기다.

길 자체가 문화유산인 대관령 옛길은 고려 시대부터 강릉의 관문이었다.

이곳에는 천년 축제인 강릉단오제의 출발지인 국사서낭당과 산신각이 자리 잡고 있다.

대관령 휴게소에서 강릉시 성산면 어흘리 마을 어귀까지 이어지는 대관령 옛길 주변에는 아름다운 자태를 뽐내는 금강소나무가 울창하게 들어서 있고, 경사도 가파르지 않아 최근 트래킹 코스로 주목을 받고 있다.

겨울철에는 나뭇가지마다 눈꽃이 피어나고, 고원 특유의 탁 트인 설경이 어우러져 고요하면서도 깊이 있는 겨울 풍경을 만들어낸다.

눈꽃 트레킹을 마친 뒤 강릉 도심의 음식점에서 쫀득한 식감을 자랑하는 감자옹심이를 비롯해 얼큰한 맛이 살아 있는 장칼국수, 그리고 담백한 국물의 해물칼국수 등을 맛볼 수 있는 것도 겨울철 여행의 만족도를 높이는 핵심 요소다.

강릉시 관계자는 “대관령 옛길 주변엔 선자령과 국립 대관령 치유의 숲, 대관령자연휴양림, 대관령박물관 등 명소뿐 아니라 성산 먹거리촌도 자리 잡고 있어 여행하기 좋은 곳”이라며 “‘2026~2027 강릉 방문의 해’ 기간 동안 계절별 자연환경과 지역의 관광자원을 연계한 월별 추천 여행지를 지속해서 선보일 계획”이라고 말했다.

