서울시 공공심야약국, 지난해 약 25만건 판매···“심야 의약품 공백 메워”

서울시는 밤 10시부터 다음 날 새벽 1시까지 운영하는 공공심야약국이 지난해 25만건 가까운 판매 실적을 기록했다고 29일 밝혔다.

공공심야약국은 서울에서 총 39곳 운영되고 있다. 28곳은 365일 내내 심야에 운영되고, 11곳은 특정 요일을 지정해 운영된다.

전체 판매 실적은 24만9029건으로 평일이 16만1765건, 주말·공휴일이 8만7264건이다. 하루 평균 평일 662건, 주말·공휴일 721건이다.

이용 목적 대부분은 비처방약 구매였다. 전체 이용 중 비처방약 구매가 19만7871건(79.5%)으로 가장 많았다. 처방 조제 목적 방문 2만7379건(11.0%), 건강기능식품 등 기타 구매 2만3779건(9.5%) 순이었다.

품목별 구매 내역을 보면 심야 수요의 특성이 뚜렷하게 나타났다. 해열진통소염제가 7만5745건(30.4%)으로 가장 많이 구매됐고, 소화기관 질환 관련 약품 5만4365건(21.8%), 호흡기 질환 약품이 2만6375건(10.6%)이었다.

연령대별로는 30대 8만5899명(34.5%), 20대 5만3613명(21.5%), 40대 4만9738명(20.0%) 순이었다. 자치구별로는 강남구가 2만5405건(10.2%)으로 가장 높은 비중을 차지했다. 서대문구 2만702건(8.3%), 광진구 1만9510건(7.8%), 양천구 1만7888건(7.2%)이 뒤를 이었다.

시는 시민 접근성을 높이기 위해 이달부터 ‘손목닥터9988’ 앱 등 여러 채널에서 공공심야약국의 운영시간과 위치를 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

조영창 시민건강국장은 “공공심야약국은 늦은 밤에도 시민이 필요한 의약품을 구매하고 복약 상담을 받을 수 있도록 돕는 생활 밀착형 보건의료 서비스”라며 “심야에도 시민들이 불편 없이 이용할 수 있도록 접근성과 안내를 꾸준히 강화하겠다”라고 말했다.