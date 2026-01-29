“전임 시장 사업은 무효” 주장한 남원시···대법 “405억원 배상하라”

남원시, 모노레일 소송 최종 패소 “절차 미비로 효력 부인할 수 없어”

전임 시장 시절 체결된 민간개발 사업의 무효를 주장하며 법정 공방을 이어온 전북 남원시가 대법원에서 최종 패소했다. 내부 절차상 문제를 이유로 협약의 효력을 부인했지만 받아들여지지 않았다. 이번 판결로 남원시는 400억원이 넘는 대출 원금과 지연 이자를 부담하게 돼 시 재정에 적지 않은 부담을 안게 됐다.

대법원 1부(주심 노태악 대법관)는 금융기관들로 구성된 대주단이 남원시를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 남원시의 상고를 기각하고 원고 승소로 판결한 원심을 확정했다고 29일 밝혔다.

이 사건은 남원시가 2020년 광한루원 일대에 모노레일과 집와이어 등을 설치하는 ‘남원관광지 테마파크 조성사업’을 추진하면서 시작됐다. 남원시는 민간사업자 ‘남원테마파크’와 실시협약을 체결했고 대주단은 이를 근거로 사업자에게 총 405억원을 대출했다. 사업자는 시설을 조성해 시에 기부채납하는 대신 20년간 운영권을 갖는 구조였다.

갈등은 2022년 7월 민선 8기 출범 이후 불거졌다. 최경식 시장 취임 이후 남원시는 “사업성이 불투명하고 수요 예측이 과도하다”며 협약에 따른 사용·수익 허가를 내주지 않았다. 특정감사를 실시해 담당 공무원들을 징계하기도 했다. 사업자는 “정치적 판단에 따라 기존 협약을 뒤집고 있다”며 반발했다.

시설은 같은 해 완공됐지만 정상 운영에 들어가지 못했고 결국 사업자는 협약 해지를 통보했다. 이후 대주단은 “협약에 따라 남원시가 대체시행자를 지정하거나 대출 원리금 상당액을 배상해야 한다”며 소송을 제기했다. 청구 금액은 원금 405억원과 이자를 합쳐 약 408억원에 달했다.

재판 과정에서 남원시는 해당 협약이 지방재정법상 투자심사를 거치지 않았고 공유재산 및 물품관리법이 금지하는 ‘조건부 기부채납’에 해당해 무효라고 주장했다. 이 사건은 민사소송이 아니라 공법상 당사자소송으로 다뤄져야 한다고도 했다.

그러나 1·2심 재판부는 모두 남원시의 주장을 받아들이지 않았다. 재판부는 “투자심사 절차를 거치지 않았더라도 지방의회 의결을 거쳐 체결된 행위의 대외적 효력까지 부인하기는 어렵다”고 판단했다. 또 “사용·수익 허가를 지연해 분쟁의 원인을 제공한 책임은 남원시에 있다”며 대출 원리금 전액에 대한 배상 책임을 인정했다.

대법원의 판단도 같았다. 재판부는 “이 사건은 제3자인 대주단이 협약 해지에 따른 손해배상을 청구한 것으로 분쟁의 실질은 손해배상액 산정에 있어 민사소송 대상”이라고 밝혔다. 배상액이 과도하다는 남원시의 주장도 받아들이지 않았다.

이번 판결로 남원시는 대출 원리금 405억원과 지연 이자를 포함한 재정 부담을 떠안게 됐다. 지역 사회에서는 소송 대응 과정과 판단 책임을 둘러싼 논란이 이어질 것으로 보인다.